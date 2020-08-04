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Актер Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple

MARK RALSTON / AFP
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200804/14700409/Leonardo-Di-Kaprio-zaklyuchil-kontrakt-s-Apple.html

Первым проектом Ди Каприо и Apple станет новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" по одноименному роману Дэвида Гранна.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Американский актер и его кинокомпания Appian Way заключили контракт с Apple на производство фильмов и сериалов, сообщает Hollywood Reporter.

"Первыми проектами Ди Каприо и Apple станут новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" по одноименному роману Дэвида Гранна, в который будет вложено 200 миллионов долларов, и сериал "Сияющие девушки" с Элизабет Мосс в главной роли", - говорится в информации.

Напомним, до этого компания Ди Каприо спродюсирует сериальную экранизацию последнего романа Олдоса Хаксли "Остров".

Теги:
киноиндустрия, кинорежиссер, Кино, Apple, США, США, Леонардо Ди Каприо



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