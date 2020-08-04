Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple

Всех прибывших поместили на 14-дневный карантин в специально отведенных учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В частных ДОУ занятия должны проводить в группах максимум из 15 человек. Все помещения необходимо постоянно дезинфицировать, а на входах и выходах быть пирометры, антисептики, дезинфекционные тоннели с дезинфекционными ковриками.