Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Американский актер и его кинокомпания Appian Way заключили контракт с Apple на производство фильмов и сериалов, сообщает Hollywood Reporter.
"Первыми проектами Ди Каприо и Apple станут новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" по одноименному роману Дэвида Гранна, в который будет вложено 200 миллионов долларов, и сериал "Сияющие девушки" с Элизабет Мосс в главной роли", - говорится в информации.
Напомним, до этого компания Ди Каприо спродюсирует сериальную экранизацию последнего романа Олдоса Хаксли "Остров".