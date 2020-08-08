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Съемка достопримечательностей Бухары с высоты птичьего полета

Еще семь объектов культурного наследия Бухары могут попасть в список ЮНЕСКО

Госкомтуризм Узбекистана
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200808/14732832/Esche-sem-obektov-kulturnogo-naslediya-Bukhary-mogut-popast-v-spisok-YuNESKO.html

В настоящее время в Бухарской области под государственной охраной находятся 829 объектов материального и культурного наследия.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Еще семь объектов культурного наследия в Бухаре будут номинированы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.

Речь о комплексах Чор-Бакр и Бахауддина Накшбанди, архитектурных объектах — минарете в Вобкенте и мавзолее Чашмай Аюб, а также древних городищах Пойкент, Варахша и Вардонзе в Бухарской области.

По данным пресс-службы, региональное управление культурного наследия, Минкульт, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, Академия наук республики при участии Международного института центральноазиатских исследований сейчас готовят на основе международных критериев документы для включения перечисленных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с трансграничными памятниками "Шелковый путь: Заравшан — Каракумский коридор" (Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан).

Национальный танец на праздничном концерте в честь Дня конституции Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В настоящее время в Бухарской области под государственной охраной находятся 829 объектов материального и культурного наследия. Из них 287 — археологические памятники, 507 — объекты архитектуры, 17 — монументального искусства, 18 — достопримечательности.

Узбекистан стал членом специализированной организации по вопросам образования, науки и культуры ООН ЮНЕСКО в 1993 году. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была ратифицирована Республикой Узбекистан 22 декабря 1995-го.

В рамках конвенции в список всемирного наследия были внесены "Ичан-кала" в Хиве, объект "Самарканд — перекресток культур", исторические центры Бухары и Шахрисабза и Чаткальская биосфера (природное наследие).

Теги:
Узбекистан, ЮНЕСКО, Бухара



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