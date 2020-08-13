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В Узбекистане снимут документальный фильм о коронавирусе

В "Узбеккино" посвятили документальную ленту борьбе в короновирусом

Пресс-служба
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200813/14766436/V-Uzbekkino-posvyatili-dokumentalnuyu-lentu-borbe-v-koronovirusom.html

Съемки кинокартины проходят в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской, Андижанской областях и в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" в Узбекистане приступили к съемкам документального кино "Дни испытаний", сообщили в пресс-службе агентства.

Лента повествует о сплоченной борьбе президента и народа в разгар распространения коронавирусной инфекции в республике, о врачах и военнослужащих.

Съемки проходят в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской, Андижанской областях и в Ташкенте. Режиссер фильма и автор сценария Дониёр Шокиров, операторы Саид Далилхон и Саид Тургутхонов.

Фильм также посвящен представителям профессий, которые оказались на службе народа во время пандемии, в том числе врачам, сотрудникам МВД и Национальной гвардии, а также добровольцам, которые готовы прийти на помощь больным и нуждающимся.

Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", документальный фильм, коронавирус



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