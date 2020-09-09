В Ташкенте пройдет благотворительный проект в поддержку пациентов с COVID-19

В субботу, 12 сентября, в 17.00 выступят музыкальные коллективы Camera, Renessans и Fомальгаут. Ведущий – Азамат Алиев.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Ташкенте, в Центральном парке имени Мирзо Улугбека, пройдет благотворительный проект "Открытая сцена" в поддержку пациентов с COVID-19.

"В субботу, 12 сентября, в 17.00 выступят музыкальные коллективы Camera, Renessans и Fомальгаут. Ведущий – Азамат Алиев", - говорится в сообщении.

Проект "Открытая сцена" поддерживается Фондом развития науки и образования Ziyo Forum и направлен на свободное творчество, эксперименты в области музыки, театра, аудиовизуального искусства, перфоманса и образования.

Видео концерта будет доступно на официальном сайте и социальных страницах фонда Ziyo Forum.