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В Central Park установлена первая в Узбекистане настоящая французская карусель. Точно такая же установлена в Париже возле Эйфелевой башни.

В Ташкенте пройдет благотворительный проект в поддержку пациентов с COVID-19

Facebook / Central Park - парк им. Мирзо Улугбека, бывш. Тельмана
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200909/14939968/V-Tashkente-proydet-blagotvoritelnyy-proekt-v-podderzhku-patsientov-s-COVID-19.html

В субботу, 12 сентября, в 17.00 выступят музыкальные коллективы Camera, Renessans и Fомальгаут. Ведущий – Азамат Алиев.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Ташкенте, в Центральном парке имени Мирзо Улугбека, пройдет благотворительный проект "Открытая сцена" в поддержку пациентов с COVID-19.

"В субботу, 12 сентября, в 17.00 выступят музыкальные коллективы Camera, Renessans и Fомальгаут. Ведущий – Азамат Алиев", - говорится в сообщении.

Проект "Открытая сцена" поддерживается Фондом развития науки и образования Ziyo Forum и направлен на свободное творчество, эксперименты в области музыки, театра, аудиовизуального искусства, перфоманса и образования. 

Видео концерта будет доступно на официальном сайте и социальных страницах фонда Ziyo Forum.

Теги:
Концерт, коронавирус, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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