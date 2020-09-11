Архитекторы показали проект новых культурных учреждений Узбекистана - фото

По словам автора, одна из главных задач проекта в Ташкенте – по максимуму сберечь все самое ценное, что сохранилось.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и архитектурное бюро Grace сообщили о создании образовательных институций нового типа, которые включают в себя современную библиотеку, коворкинг-центр, кинотеатр и лабораторию реставрации.

Реконструкция ожидает здание бывшего Культурно-информационного центра Интуриста (Мирзо Улугбекский район, ул. Истиклол, д. 47).

Оно было построено в 1987-м и считается одним из памятников ташкентского модернизма. В годы независимости в здании располагался офис Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.

Архитектурное бюро Grace Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана

После реконструкции в нем будут находиться сразу два новых культурных учреждения – Французский культурный центр и Центр реставрации объектов культурного наследия. Оба учреждения были созданы по инициативе Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, чей офис также разместится в этом здании.

Архитектурное бюро Grace Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана

В данном здании будут проводиться научные и исследовательские работы, куда будут вовлечены не только реставраторы, но и этнографы, историки и искусствоведы. Весь этот процесс будет проходить в открытом режиме: можно будет наблюдать за реставрационными работами, а при желании – обучиться данной профессии.

"В случае со зданием в Ташкенте мы стараемся сохранить то, что возможно, и то, что имеет смысл сохранять. Например, мы восстановим бывшие общественные пространства центра такими, какими они остались в коллективной памяти горожан. То есть бывшие фойе, кафе и монументальная лестница будут примерно так же использоваться – с той же открытостью и похожей отделкой", - рассказала сооснователь архитектурного бюро Grace Екатерина Головатюк.

В этом же здании будут находиться современный и модный кинотеатр и открытое кафе, куда смогут попасть все желающие. Сочетание истории и современности даст свой результат и привлечет в музейное дело молодую аудиторию, появится новое поколение реставраторов, востребованных не только в Узбекистане, но и по всему миру.

Архитектурное бюро Grace Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана

Дизайн-проект здания был создан основателями бюро Grace Екатериной Головатюк и Джакомо Кантони.

По словам архитектора, одна из главных задач проекта в Ташкенте – по максимуму сберечь все самое ценное, что сохранилось в этом здании. Особое внимание в проекте уделяется фасаду. Для сохранения первоначального облика, расширения площади и большей функциональности будут использоваться новые приемы и высокотехнологичные материалы.