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Коворкинг

Архитекторы показали проект новых культурных учреждений Узбекистана - фото

© AFP 2018 / FLORIAN DAVID
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200911/14950900/Arkhitektory-pokazali-proekt-novykh-kulturnykh-uchrezhdeniy-Uzbekistana---foto.html

По словам автора, одна из главных задач проекта в Ташкенте – по максимуму сберечь все самое ценное, что сохранилось.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и архитектурное бюро Grace сообщили о создании образовательных институций нового типа, которые включают в себя современную библиотеку, коворкинг-центр, кинотеатр и лабораторию реставрации.

Реконструкция ожидает здание бывшего Культурно-информационного центра Интуриста (Мирзо Улугбекский район, ул. Истиклол, д. 47).

Оно было построено в 1987-м и считается одним из памятников ташкентского модернизма. В годы независимости в здании располагался офис Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.

Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана
Архитектурное бюро Grace
Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана

После реконструкции в нем будут находиться сразу два новых культурных учреждения – Французский культурный центр и Центр реставрации объектов культурного наследия. Оба учреждения были созданы по инициативе Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, чей офис также разместится в этом здании.

Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана
Архитектурное бюро Grace
Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана

В данном здании будут проводиться научные и исследовательские работы, куда будут вовлечены не только реставраторы, но и этнографы, историки и искусствоведы. Весь этот процесс будет проходить в открытом режиме: можно будет наблюдать за реставрационными работами, а при желании – обучиться данной профессии.

"В случае со зданием в Ташкенте мы стараемся сохранить то, что возможно, и то, что имеет смысл сохранять. Например, мы восстановим бывшие общественные пространства центра такими, какими они остались в коллективной памяти горожан. То есть бывшие фойе, кафе и монументальная лестница будут примерно так же использоваться – с той же открытостью и похожей отделкой", - рассказала сооснователь архитектурного бюро Grace Екатерина Головатюк.

В этом же здании будут находиться современный и модный кинотеатр и открытое кафе, куда смогут попасть все желающие. Сочетание истории и современности даст свой результат и привлечет в музейное дело молодую аудиторию, появится новое поколение реставраторов, востребованных не только в Узбекистане, но и по всему миру.

Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана
Архитектурное бюро Grace
Архитектурное бюро Grace представило проект новых культурных учреждений Узбекистана

Дизайн-проект здания был создан основателями бюро Grace Екатериной Головатюк и Джакомо Кантони.

По словам архитектора, одна из главных задач проекта в Ташкенте – по максимуму сберечь все самое ценное, что сохранилось в этом здании. Особое внимание в проекте уделяется фасаду. Для сохранения первоначального облика, расширения площади и большей функциональности будут использоваться новые приемы и высокотехнологичные материалы.

Теги:
Культура, искусство, город, архитектура, Узбекистан, Узбекистан



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