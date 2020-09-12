18:31 12 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Кинокамера для документальной съемки

На Аллее литераторов прошел показ документального фильма “Сердце народа”

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200912/14962091/Na-Allee-literatorov-proshel-pokaz-dokumentalnogo-filma-Serdtse-naroda.html

В рамках данного проекта также выпущен 24-серийный фильм, повествующий о жизни и творчестве выдающихся поэтов и писателей.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Накануне в республике состоялся показ документального фильма “Сердце народа”, посвященного Аллее литераторов, а также прошла презентация 24-серийного кинопроекта о жизни и творчестве писателей. Об этом сообщили редакции Sputnik Узбекистан в национальном агентстве "Узбеккино".

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Показ документального фильма “Сердце народа”

В роли главного руководителя картины “Сердце народа” выступил молодой и талантливый Шохрух Расулов. Автором сценария стал Фуркат Усманов, а режиссером – Шохрух Расулов. 

Кинофильм был создан по инициативе главы государства Шавката Мирзиёева в ходе торжественной церемонии открытия Аллеи писателей.

Сюжет фильма посвящен жизни и творчеству выдающихся поэтов и писателей. Также в картине идет повествование о создании павильона художников. Кроме того, в рамках данного проекта выпущен 24-серийный фильм.

В Узбекистане снимут документальный фильм о коронавирусе
Пресс-служба
В "Узбеккино" посвятили документальную ленту борьбе с короновирусом

В ближайшее будущее НА “Узбеккино” намерено развивать документальные фильмы как один из самых ярких видов киноискусства, в том числе восстановить историческую славу отечественной школы кинохроники.

Ранее в НА "Узбеккино" прошел “День документального кино”, который также был организован для поддержки творческих коллективов и изучения общественного мнения о документальны фильмах. 

Теги:
документальный фильм, Кино, Премьера, узбеккино, Национальное агентство "Узбеккино"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Звездное небо и галактики: победители Insight Investment Astronomy Photographer
В Америке почтили память погибших во время теракта 11 сентября
Столица открывает международное авиасообщение: правила для пассажиров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться