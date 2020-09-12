На Аллее литераторов прошел показ документального фильма “Сердце народа”

В рамках данного проекта также выпущен 24-серийный фильм, повествующий о жизни и творчестве выдающихся поэтов и писателей.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Накануне в республике состоялся показ документального фильма “Сердце народа”, посвященного Аллее литераторов, а также прошла презентация 24-серийного кинопроекта о жизни и творчестве писателей. Об этом сообщили редакции Sputnik Узбекистан в национальном агентстве "Узбеккино".

Пресс-служба НА "Узбеккино" Показ документального фильма “Сердце народа”

В роли главного руководителя картины “Сердце народа” выступил молодой и талантливый Шохрух Расулов. Автором сценария стал Фуркат Усманов, а режиссером – Шохрух Расулов.

Кинофильм был создан по инициативе главы государства Шавката Мирзиёева в ходе торжественной церемонии открытия Аллеи писателей.

Сюжет фильма посвящен жизни и творчеству выдающихся поэтов и писателей. Также в картине идет повествование о создании павильона художников. Кроме того, в рамках данного проекта выпущен 24-серийный фильм.

В ближайшее будущее НА “Узбеккино” намерено развивать документальные фильмы как один из самых ярких видов киноискусства, в том числе восстановить историческую славу отечественной школы кинохроники.

Ранее в НА "Узбеккино" прошел “День документального кино”, который также был организован для поддержки творческих коллективов и изучения общественного мнения о документальны фильмах.