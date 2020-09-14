Эксперты поделились идеями по восстановлению Шахрисабза

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Министерство культуры Узбекистана организовало круглый стол в формате онлайн на тему "Исторические города Узбекистана в аспекте регенерации: на примере города Шахрисабз". Об этом сообщили в органе государственного управления.

В мероприятии приняли участие международные эксперты ИКОМОС, представители французского института градостроительства, а также местные архитекторы, археологи и специалисты по сохранению культурного наследия.

В ходе встречи участниками круглого стола был рассмотрен план восстановления объекта культурного Всемирного наследия – "Исторический центр Шахрисабза". Известно, что он будет основываться на детальном исследовании городской структуры.

Эксперт Французского института Градостроительства Эрик Хойбрехтс предложил сфокусироваться на памятниках эпохи династии Тимуридов и провести анализ всех аспектов плана города.

Доктор исторических наук, археолог Рустам Сулейманов в свою очередь отметил, что Шахрисабз известен всему миру, как родина великого полководца Амира Темура. Под его руководством город стал настоящим центром науки и искусства, в том числе прославился уникальностью архитектурных сооружений.

Доктор архитектуры, профессор Додо Назилов предложил восстановить сады около мечетей. Он рассказал, что раньше около мусульманских святынь были расположены водоемы, деревья, сады, где можно было отдохнуть в прохладе после молитвы. К тому же он рекомендовал привлечь к реализации проекта не только архитекторов, садоводов, а также историков и искусствоведов.

Директор музея-заповедника в Шахрисабзе Набижон Хушваков заявил, что во времена правления Амира Темура весь город состоял из восьми махаллей. Однако в последние годы была снесена махалля "Заргарлик", что негативно повлияло на инфраструктуру города и жизнь народа. Глава учреждения предложил исправить ошибку и построить дома из сырцового кирпича как это делали раньше. Таким образом будет воссоздан исторический образ Шахрисабза.

Напомним: в 2016 году исторический центр Шахрисабза был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой из-за проводимых там демонтажных и строительных работ. В июле 2019 года комитет специализированного учреждения при ООН в ходе 43-й сессии в Баку решил оставить его в списке. В свою очередь, узбекская сторона обязалась в течение двух лет составить проект плана восстановления города.