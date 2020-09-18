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Кинолента "Об этом говорит вся махалля" отмечает 60-летний юбилей

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200918/15005370/Kinolenta-Ob-etom-govorit-vsya-makhallya-otmechaet-60-letniy-yubiley.html

Фильм снят в жанре музыкальной комедии. Сюжет картины повествует о жизни соотечественников, проживающих по соседству.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Киноленте "Об этом говорит вся махалля" исполнилось 60 лет, сообщают в НА "Узбекикино".

Скриншот одного из фильма предоставленного к показу в программе Tashkent Film Encounters
Фонд развития культуры и искусства при Министерстве Культуры республики Узбекистан
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Съемочные работы по созданию шедевра классики узбекского кино - "Махаллада дув-дув гап" были проведены в далеком 1960 году, однако и по сей день просмотр этой картины вызывает восторг у телезрителей.

Фильм снят в жанре музыкальной комедии, а сюжет повествует о жизни соотечественников, проживающих по соседству в одной махалле.

В роли режиссера кинокартины выступил Шухрат Аббасов, авторами сценария стали О. Рамазанов и Б. Рест. Съемка была осуществлена оператором Валерием Владимировым. Музыку к фильму сочинил композитор Манас Левиев.

"В 2017 году режиссер Шухрат Аббасов вместе с сыном Нозимом Аббасовым переснял фильм "Об этом говорит вся махалля" на современный лад, основанный на новых событиях", - отмечает пресс-служба национального киноагентсва.

Напомним: в августе текущего года Центр современного искусства в Ташкенте совместно с фондом Kino Klassika запустил онлайн-программу TASHKENT FILM ENCOUNTERS, посвященную классическому кинематографу Центральной Азии. Проект CCA Tashkent был организован при поддержке Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан и НА "Узбеккино". 




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