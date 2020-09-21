Зарубежным кинокомпаниям, снимающим в Узбекистане фильмы, возместят до $300 тыс.

20% расходов, понесенных в стране, будут возмещены иностранным кинокомпаниям за счет госбюджета республики.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Власти Узбекистана будут возмещать часть затрат иностранным кинокомпаниям при производстве фильмов на территории республики.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста со ссылкой на соответствующем постановлении правительства.

Согласно документу, 20% расходов, понесенных в Узбекистане, будут возмещены зарубежным кинокомпаниям за счет государственного бюджета страны.

Однако данная сумма не будет превышать 300 тысяч долларов.

За возмещение расходов зарубежным кинокомпаниям будет отвечать "Узбеккино".

"Согласно регламенту, под фильмом понимается полнометражный художественный, короткометражный художественный, документально-хроникальный, научно-популярный, художественно-публицистический, мультипликативный аудиовизуальный продукт, социальное видео, кинофильм, теле-и видеофильм, клип, мультфильм, аниме", — говорится в сообщении.

Список иностранных кинокомпаний, подпадающих под частичное финансирование со стороны республики, будет размещен на сайте "Узбеккино".