История через искусство: в Нукусе напомнили об андижанской трагедии

Современные художники по-своему переосмысливают не только наследие своих предшественников, но и события последних лет. В их непривычных на первый взгляд работах заложен особый смысл и неповторимое виденье.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В выставочном зале Каракалпакского отделения академии художеств Узбекистана в Нукусе стартовала необычная выставка работ современных живописцев. Инсталляции, фотографии и смелые образы не всем близки, но в каждом произведении заложен особый смысл, над которым создатели предлагают поразмыслить зрителям.

Среди экспонатов восемь документальных фотографий с застывшими мгновениями событий в Андижане мая 2005 года представлены на выставке первого в Узбекистане нематериального музея современного искусства "Рухсор" в столице Каракалпакстана.

Автор экспозиции Азиз Фаттоев отобрал самые узнаваемые снимки той трагедии и собрал из них экспонат под названием "У нас есть мечта. Мы верим в любовь". Вдохновением для этой работы послужило, с одной стороны, высказывание Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" из его эпохальной речи 1963 года, с другой, — фильм Мадонны "Мы. Верим в любовь".

© Sputnik / Композиция Азиза Фаттоева, посвященная андижанским событиям весны 2005 года

"Мартин Лютер Кинг провозгласил свое видение будущего, где люди вне зависимости от цвета кожи имели бы равные права. Его убили. И в той, и в этой ситуации все закончилось смертью. А в фильме Мадонны король отрекается от престола и выбирает любовь вместо насилия. Согласитесь, это очень красивый пример против войны! Я перевел эти слова в цифры и наложил их на восемь фотографии из Андижана", — поясняет свой замысел Фаттоев.

Это лишь одна из экспозиций, представленных на выставке. Всего здесь демонстрируются более 60 работ пятнадцати молодых художников из Узбекистана. Каждая из них дерзка, но, в то же время, глубока и символична.

© Sputnik / Инсталляция "Дуальность" на выставке музея "Рухсор"

Как инсталляция "Дуальность". На примере двух соединенных лопат, автор предлагает свое видение человеческих отношений, где каждый из нас ищет себе подобных, людей, переживающих или прошедших одни и те же жизненные испытания.

Sputnik Композиция художницы Лолы Ахатовой "Место синего" на выставке музея искусств "Рухсор" в Нукусе

"Каждый раз, когда я собираюсь перенести свои мысли на чистый белый лист, я ощущаю растерянность. Я могу часами сидеть как вкопанная, так и не начертив ни черточки. А потом и вовсе забываю, что хотела нарисовать. Я попробовала использовать вместо холста фотографии и поняла, что это выход. Да и синий цвет я воспринимаю, как цвет спокойствия", — объясняет художница.

Или, работа под названием "Место синего", как пример борьбы с собственными фобиями. Автор Лола Ахатова признается, что рисует уже на готовых фотографиях синий шариковой ручкой, так как просто боится белого холста.

Sputnik Выставка в Нукусе

"В начале XX века вся Европа пережевала изменения в развитии изобразительного искусства. В России тоже происходили большие перемены в идейно-смысловом, манерно-стилистическом представлении живописи. Игорю Витальевичу тогда удалось создать настоящий музей современного искусства. Тогда для этих картин началась вторая жизнь… Спустя 100 лет в искусстве снова происходят изменения, и музей "Рухсор" собрал коллекцию работ наших современников, художников XXI века. Для нас было очень важно показать ее именно здесь", — поясняет Негматов.

Выставка музея современного искусства "Рухсор" проходит в Каракалпакстане впервые. Называется она "Вторая жизнь". И в этом тоже есть свой смысл. Основатель музея, художник, композитор и куратор выставки Нормурод Негматов вспоминает легендарного Игоря Савицкого. Когда-то именно он собрал в далеком Нукусе богатейшую коллекцию авангарда — запрещенного и гонимого нового на тот момент направления в живописи, и тем самым дал этим работам вторую жизнь.

Sputnik Выставка в Нукусе

Sputnik Работа художника Навруза Далерзоды "Наравне", посвященная творчеству живописца Павла Бенькова на выставке музея "Рухсор" в Нукусе

Современное искусство многие специалисты в Узбекистане критикуют за то, что авторы ломают сложившиеся каноны. То же было и столетие назад. На самом же деле, художники пытаются увидеть прекрасное во всем, что нас окружает, а потом – поделиться этим со зрителем, открыв ему свое представление мира.

Взять, к примеру, работу художника Навруза Далерзоды "Наравне". Это черно-белые фотографии картин Павла Бенькова, хранящихся в музее изобразительных искусств в Бухаре. Автор обращает внимание на то, что в этих художественных произведениях бесценно абсолютно все. И совсем не важно, какой стороной они повернуты к людям. Как не крути, эти картины останутся шедеврами изобразительного искусства.

Sputnik Выставка в Нукусе

Возможно, то же самое в будущем скажут и о работах наших современников.