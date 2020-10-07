История через искусство: в Нукусе напомнили об андижанской трагедии

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В выставочном зале Каракалпакского отделения академии художеств Узбекистана в Нукусе стартовала необычная выставка работ современных живописцев. Инсталляции, фотографии и смелые образы не всем близки, но в каждом произведении заложен особый смысл, над которым создатели предлагают поразмыслить зрителям.
Среди экспонатов восемь документальных фотографий с застывшими мгновениями событий в Андижане мая 2005 года представлены на выставке первого в Узбекистане нематериального музея современного искусства "Рухсор" в столице Каракалпакстана.
Автор экспозиции Азиз Фаттоев отобрал самые узнаваемые снимки той трагедии и собрал из них экспонат под названием "У нас есть мечта. Мы верим в любовь". Вдохновением для этой работы послужило, с одной стороны, высказывание Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" из его эпохальной речи 1963 года, с другой, — фильм Мадонны "Мы. Верим в любовь".
"Мартин Лютер Кинг провозгласил свое видение будущего, где люди вне зависимости от цвета кожи имели бы равные права. Его убили. И в той, и в этой ситуации все закончилось смертью. А в фильме Мадонны король отрекается от престола и выбирает любовь вместо насилия. Согласитесь, это очень красивый пример против войны! Я перевел эти слова в цифры и наложил их на восемь фотографии из Андижана", — поясняет свой замысел Фаттоев.
Это лишь одна из экспозиций, представленных на выставке. Всего здесь демонстрируются более 60 работ пятнадцати молодых художников из Узбекистана. Каждая из них дерзка, но, в то же время, глубока и символична.
"Каждый раз, когда я собираюсь перенести свои мысли на чистый белый лист, я ощущаю растерянность. Я могу часами сидеть как вкопанная, так и не начертив ни черточки. А потом и вовсе забываю, что хотела нарисовать. Я попробовала использовать вместо холста фотографии и поняла, что это выход. Да и синий цвет я воспринимаю, как цвет спокойствия", — объясняет художница.
"В начале XX века вся Европа пережевала изменения в развитии изобразительного искусства. В России тоже происходили большие перемены в идейно-смысловом, манерно-стилистическом представлении живописи. Игорю Витальевичу тогда удалось создать настоящий музей современного искусства. Тогда для этих картин началась вторая жизнь… Спустя 100 лет в искусстве снова происходят изменения, и музей "Рухсор" собрал коллекцию работ наших современников, художников XXI века. Для нас было очень важно показать ее именно здесь", — поясняет Негматов.
Взять, к примеру, работу художника Навруза Далерзоды "Наравне". Это черно-белые фотографии картин Павла Бенькова, хранящихся в музее изобразительных искусств в Бухаре. Автор обращает внимание на то, что в этих художественных произведениях бесценно абсолютно все. И совсем не важно, какой стороной они повернуты к людям. Как не крути, эти картины останутся шедеврами изобразительного искусства.
Возможно, то же самое в будущем скажут и о работах наших современников.