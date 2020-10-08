Как "узбекский мигрант" Виктор Сухоруков делал из трагедии комедию

В Москве показали фильм "Звезды" — драматическую историю гастарбайтера из Узбекистана, снятую ташкентцем Александром Новиковым-Янгиновым на киностудии "ВГИК-Дебют" при поддержке российского Министерства культуры.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik, Лев Рыжков. История о нелегких буднях трудового мигранта в исполнении Виктора Сухорукова получилась трогательной и местами веселой. Несмотря на то, что картину сняли еще в 2018-м, массового зрителя она до сих пор не увидела. Причины чисто коммерческие. Впрочем, на нескольких фестивалях в России лента уже была замечена и оценена.

Драма с вкраплениями юмора

Фильм "Звезды" рассказывает о мытарствах на российских стройках, рынках и в промзонах человека, приехавшего на заработки из Центральной Азии. Вот только мигранта играет Виктор Сухоруков – известный русский артист. В картине его герой даже говорит по-узбекски.

"Нет, Виктор Иванович не знает языка, — заметил режиссер. — Когда идут сцены на узбекском, видно, что у Сухорукова глаза стеклянные. Надо признаться, что он не понимал, что ему говорят. Если вы посмотрите, как в американских фильмах играют русских, то и у нас получилось так же. Но я пошел на это осознанно. Я сам жил в Узбекистане долгое время, и знаю, что там очень уважают русских людей, которые знают язык".

© Sputnik / Евгений Одиноков Съемки художественного фильма "Звезды" с Виктором Сухоруковым

История героя Сухорукова – учителя русского языка из Ташкента, который зарабатывает в Москве на лечение тяжело больной дочери, до какого-то момента исключительно драматична. Он проходит через все проблемы мигрантов: его "забывают" встретить на вокзале, он работает на стройке без выходных, чудом спасается от полицейской облавы, скитается без жилья, находит приют у земляков, сталкивается с откровенным маразмом бюрократической системы.

© Sputnik / Евгений Одиноков Актер Виктор Сухоруков (справа) на съемках художественного фильма "Звезды".

"Мне пришлось Сухорукова, выражаясь профессиональным языком, "гасить" (остужать пыл), - вспоминает Новиков-Янгинов. — У нас план съемок был так выстроен, что финал снимали в самую первую смену. В решающей сцене главный герой с пистолетом преследует злодея. Виктор Иванович по привычке "включил" бандитский образ. Пришлось сказать ему, что не может учитель так себя вести! А Сухоруков — профессиональный актер. И даже когда я был неправ (сейчас это понимаю), он замолкал и делал то, что мне нужно".

Благодаря магии образа Сухорукова, где-то с середины фильма мы перестаем видеть трагедию. Становится смешно. Очень забавна сцена, когда главный герой решает помыться в ванной заказчика. Ровно в этом момент входит хозяйка.

"После этого эпизода я стал вставлять юмор, - признается Новиков-Янгинов. — Не переписывать сценарий, а осуществлять точечные вставки. Однако благодаря им появились новые интересные второстепенные герои".

Третий "Брат"

У фильма счастливый финал. Сейчас режиссер об этом жалеет. Говорит, что надо было делать трагедию, как и прописали в сценарии. Но, видимо, харизма Виктора Сухорукова такова, что другую концовку просто невозможно представить.

"Я очень удивлялся, когда мой фильм сравнили с "Братом" и "Братом-2" Алексея Балабанова, — говорит Новиков-Янгинов. — В одной из рецензий в Интернете так и написали: "Режиссер – шутник! Это референс (отсылка) к "Брату". Плюс еще Виктор Иванович меня в одном интервью назвал новым Балабановым. А я в период съемок даже не видел этих фильмов".

Фото из личного архива А. Новикова-Янгинова Виктор Сухоруков сыграл мигранта из Узбекистана

"Маруф Атаджанов – узбекский актер, он приехал из Ташкента, - рассказывает режиссер. – Мы его специально сюда привезли. Сейдулла Молдаханов очень часто снимается в Москве. Исполнителя одной из ролей отобрали из массовки, и вместо одной смены у него получилось три или четыре".

В картине в роли рабочих очень много людей из Центральной Азии. Среди них есть и профессионалы.

Уроженец Ташкента Новиков-Янгинов признается, что быт гастарбайтеров-мигрантов знаком ему совсем не понаслышке.

Фото из личного архива А. Новикова-Янгинова Виктор Сухоруков сыграл мигранта из Узбекистана

"Когда я только поступил во ВГИК, я очень через многое прошел, даже на стройке подрабатывал", — вспоминает режиссер.

Тернистый путь к зрителю

Несмотря на, как минимум, одну суперзвезду среди актеров, фильм в российский прокат так и не пошел.

"У продюсеров не получилось его продать, — не без сожаления заметил Новиков-Янгинов. — По нашей информации прокатчики просто не захотели его брать, и я понимаю их позицию. Это бизнес. У прокатчика есть зал. Он поставил там блокбастер, и на этом зарабатывает. А пустить неизвестный российский фильм, хоть и с самим Виктором Сухоруковым – это риск. Сейчас я думаю, что при хорошей рекламе картину можно было бы реализовать.

Но эксперты "Звезды" уже успели оценить. На фестивале "Сталкер" работа узбекского режиссера получила приз за лучший дебют, лента также побывала на кинофорумах в Выборге и Оренбурге.

"У нас был показ и в Ташкенте, в киноклубе театра "Ильхом", — поделился Новиков-Янгинов. – На родине очень любят кино, и собралось около двухсот человек".

Впрочем, режиссер, конечно, хотел бы видеть свою картину в широком прокате. Бизнес-бизнесом, но в первую очередь кино снимается для зрителя. Создатели выложили свою ленту в открытый доступ, где ее уже посмотрели свыше полумиллиона человек.