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Съемки художественного фильма Звезды с Виктором Сухоруковым

Как "узбекский мигрант" Виктор Сухоруков делал из трагедии комедию

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201008/15146012/Kak-uzbekskiy-migrant-Viktor-Sukhorokov-delal-iz-tragedii-komediyu-.html

В Москве показали фильм "Звезды" — драматическую историю гастарбайтера из Узбекистана, снятую ташкентцем Александром Новиковым-Янгиновым на киностудии "ВГИК-Дебют" при поддержке российского Министерства культуры.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik, Лев Рыжков. История о нелегких буднях трудового мигранта в исполнении Виктора Сухорукова получилась трогательной и местами веселой. Несмотря на то, что картину сняли еще в 2018-м, массового зрителя она до сих пор не увидела. Причины чисто коммерческие. Впрочем, на нескольких фестивалях в России лента уже была замечена и оценена.

Драма с вкраплениями юмора

Фильм "Звезды" рассказывает о мытарствах на российских стройках, рынках и в промзонах человека, приехавшего на заработки из Центральной Азии. Вот только мигранта играет Виктор Сухоруков – известный русский артист. В картине его герой даже говорит по-узбекски.

"Нет, Виктор Иванович не знает языка, — заметил режиссер. —  Когда идут сцены на узбекском, видно, что у Сухорукова глаза стеклянные. Надо признаться, что он не понимал, что ему говорят. Если вы посмотрите, как в американских фильмах играют русских, то и у нас получилось так же. Но я пошел на это осознанно. Я сам жил в Узбекистане долгое время, и знаю, что там очень уважают русских людей, которые знают язык".

Актер Виктор Сухоруков на съемках художественного фильма Звезды.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Съемки художественного фильма "Звезды" с Виктором Сухоруковым
История героя Сухорукова – учителя русского языка из Ташкента, который зарабатывает в Москве на лечение тяжело больной дочери, до какого-то момента исключительно драматична. Он проходит через все проблемы мигрантов: его "забывают" встретить на вокзале, он работает на стройке без выходных, чудом спасается от полицейской облавы, скитается без жилья, находит приют у земляков, сталкивается с откровенным маразмом бюрократической системы.

Съемки художественного фильма Звезды с Виктором Сухоруковым
© Sputnik / Евгений Одиноков
Виктор Сухоруков: хочу быть штучным товаром, что в этом плохого?
"Мне пришлось Сухорукова, выражаясь профессиональным языком, "гасить" (остужать пыл), - вспоминает Новиков-Янгинов. — У нас план съемок был так выстроен, что финал снимали в самую первую смену. В решающей сцене главный герой с пистолетом преследует злодея. Виктор Иванович по привычке "включил" бандитский образ. Пришлось сказать ему, что не может учитель так себя вести! А Сухоруков — профессиональный актер. И даже когда я был неправ (сейчас это понимаю), он замолкал и делал то, что мне нужно".

Актер Виктор Сухоруков (справа) на съемках художественного фильма Звезды.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Актер Виктор Сухоруков (справа) на съемках художественного фильма "Звезды".

Благодаря магии образа Сухорукова, где-то с середины фильма мы перестаем видеть трагедию. Становится смешно. Очень забавна сцена, когда главный герой решает помыться в ванной заказчика. Ровно в этом момент входит хозяйка.

"После этого эпизода я стал вставлять юмор, - признается Новиков-Янгинов. — Не переписывать сценарий, а осуществлять точечные вставки. Однако благодаря им появились новые интересные второстепенные герои".

Третий "Брат"

У фильма счастливый финал. Сейчас режиссер об этом жалеет. Говорит, что надо было делать трагедию, как и прописали в сценарии. Но, видимо, харизма Виктора Сухорукова такова, что другую концовку просто невозможно представить.

"Я очень удивлялся, когда мой фильм сравнили с "Братом" и "Братом-2" Алексея Балабанова, — говорит Новиков-Янгинов. — В одной из рецензий в Интернете так и написали: "Режиссер – шутник! Это референс (отсылка) к "Брату". Плюс еще Виктор Иванович меня в одном интервью назвал новым Балабановым. А я в период съемок даже не видел этих фильмов".

Виктор Сухоруков сыграл мигранта из Узбекистана
Фото из личного архива А. Новикова-Янгинова
Виктор Сухоруков сыграл мигранта из Узбекистана
В картине в роли рабочих очень много людей из Центральной Азии. Среди них есть и профессионалы.

 "Маруф Атаджанов – узбекский актер, он приехал из Ташкента, - рассказывает режиссер. – Мы его специально сюда привезли. Сейдулла Молдаханов очень часто снимается в Москве. Исполнителя одной из ролей отобрали из массовки, и вместо одной смены у него получилось три или четыре".

Уроженец Ташкента Новиков-Янгинов признается, что быт гастарбайтеров-мигрантов знаком ему совсем не понаслышке.

Виктор Сухоруков сыграл мигранта из Узбекистана
Фото из личного архива А. Новикова-Янгинова
Виктор Сухоруков сыграл мигранта из Узбекистана

"Когда я только поступил во ВГИК, я очень через многое прошел, даже на стройке подрабатывал", — вспоминает режиссер.

Тернистый путь к зрителю

Несмотря на, как минимум, одну суперзвезду среди актеров, фильм в российский прокат так и не пошел.

"У продюсеров не получилось его продать, — не без сожаления заметил Новиков-Янгинов. — По нашей информации прокатчики просто не захотели его брать, и я понимаю их позицию. Это бизнес. У прокатчика есть зал. Он поставил там блокбастер, и на этом зарабатывает. А пустить неизвестный российский фильм, хоть и с самим Виктором Сухоруковым – это риск. Сейчас я думаю, что при хорошей рекламе картину можно было бы реализовать.

Актер Виктор Сухоруков во время интервью на съемках художественного фильма режиссера Александра Новикова Звезды
© Sputnik / Евгений Одиноков
Сухоруков о роли учителя из Узбекистана: я обрыдался над сценарием
Но эксперты "Звезды" уже успели оценить. На фестивале "Сталкер" работа узбекского режиссера получила приз за лучший дебют, лента также побывала на кинофорумах в Выборге и Оренбурге.

"У нас был показ и в Ташкенте, в киноклубе театра "Ильхом", — поделился Новиков-Янгинов. – На родине очень любят кино, и собралось около двухсот человек".

Впрочем, режиссер, конечно, хотел бы видеть свою картину в широком прокате. Бизнес-бизнесом, но в первую очередь кино снимается для зрителя. Создатели выложили свою ленту в открытый доступ, где ее уже посмотрели свыше полумиллиона человек.

Теги:
Кино, Мигранты, Виктор Сухоруков



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