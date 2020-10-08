Как "узбекский мигрант" Виктор Сухоруков делал из трагедии комедию

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik, Лев Рыжков. История о нелегких буднях трудового мигранта в исполнении Виктора Сухорукова получилась трогательной и местами веселой. Несмотря на то, что картину сняли еще в 2018-м, массового зрителя она до сих пор не увидела. Причины чисто коммерческие. Впрочем, на нескольких фестивалях в России лента уже была замечена и оценена.
Драма с вкраплениями юмора
Фильм "Звезды" рассказывает о мытарствах на российских стройках, рынках и в промзонах человека, приехавшего на заработки из Центральной Азии. Вот только мигранта играет Виктор Сухоруков – известный русский артист. В картине его герой даже говорит по-узбекски.
"Нет, Виктор Иванович не знает языка, — заметил режиссер. — Когда идут сцены на узбекском, видно, что у Сухорукова глаза стеклянные. Надо признаться, что он не понимал, что ему говорят. Если вы посмотрите, как в американских фильмах играют русских, то и у нас получилось так же. Но я пошел на это осознанно. Я сам жил в Узбекистане долгое время, и знаю, что там очень уважают русских людей, которые знают язык".
Благодаря магии образа Сухорукова, где-то с середины фильма мы перестаем видеть трагедию. Становится смешно. Очень забавна сцена, когда главный герой решает помыться в ванной заказчика. Ровно в этом момент входит хозяйка.
"После этого эпизода я стал вставлять юмор, - признается Новиков-Янгинов. — Не переписывать сценарий, а осуществлять точечные вставки. Однако благодаря им появились новые интересные второстепенные герои".
Третий "Брат"
У фильма счастливый финал. Сейчас режиссер об этом жалеет. Говорит, что надо было делать трагедию, как и прописали в сценарии. Но, видимо, харизма Виктора Сухорукова такова, что другую концовку просто невозможно представить.
"Я очень удивлялся, когда мой фильм сравнили с "Братом" и "Братом-2" Алексея Балабанова, — говорит Новиков-Янгинов. — В одной из рецензий в Интернете так и написали: "Режиссер – шутник! Это референс (отсылка) к "Брату". Плюс еще Виктор Иванович меня в одном интервью назвал новым Балабановым. А я в период съемок даже не видел этих фильмов".
"Маруф Атаджанов – узбекский актер, он приехал из Ташкента, - рассказывает режиссер. – Мы его специально сюда привезли. Сейдулла Молдаханов очень часто снимается в Москве. Исполнителя одной из ролей отобрали из массовки, и вместо одной смены у него получилось три или четыре".
Уроженец Ташкента Новиков-Янгинов признается, что быт гастарбайтеров-мигрантов знаком ему совсем не понаслышке.
"Когда я только поступил во ВГИК, я очень через многое прошел, даже на стройке подрабатывал", — вспоминает режиссер.
Тернистый путь к зрителю
Несмотря на, как минимум, одну суперзвезду среди актеров, фильм в российский прокат так и не пошел.
"У продюсеров не получилось его продать, — не без сожаления заметил Новиков-Янгинов. — По нашей информации прокатчики просто не захотели его брать, и я понимаю их позицию. Это бизнес. У прокатчика есть зал. Он поставил там блокбастер, и на этом зарабатывает. А пустить неизвестный российский фильм, хоть и с самим Виктором Сухоруковым – это риск. Сейчас я думаю, что при хорошей рекламе картину можно было бы реализовать.
"У нас был показ и в Ташкенте, в киноклубе театра "Ильхом", — поделился Новиков-Янгинов. – На родине очень любят кино, и собралось около двухсот человек".
Впрочем, режиссер, конечно, хотел бы видеть свою картину в широком прокате. Бизнес-бизнесом, но в первую очередь кино снимается для зрителя. Создатели выложили свою ленту в открытый доступ, где ее уже посмотрели свыше полумиллиона человек.