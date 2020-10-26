Обнародованы редкие фотографии вскрытия могилы Амира Темура

На данный момент все фотографии хранятся в Самаркандском областном государственном архиве. Смотрите снимки!

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Агентство "Узархив" впервые поделилось уникальными снимками вскрытия могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде.

"Вскрытием гробницы Амира Темура в 1941 году руководили председатель экспедиции Т. Н. Кори-Ниязи и антрополог М. М. Герасимов", - говорится в сообщении.

Агентство "Узархив" Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде

На данный момент все фотографии хранятся в Самаркандском областном государственном архиве.

Агентство "Узархив" Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде

Напомним, в июне 1941 года было принято решение правительства СССР о вскрытии могилы Амира Темура и его родственников. Согласно легенде, существовало предсказание о том, что если прах Тамерлана будет потревожен, начнётся война. Действительно, после вскрытия могилы в 1941 году началась Великая Отечественная война.