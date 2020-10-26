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Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде

Обнародованы редкие фотографии вскрытия могилы Амира Темура

Агентство "Узархив"
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20201026/15263202/Obnarodovany-redkie-fotografii-vskrytiya-mogily-Amira-Temura.html

На данный момент все фотографии хранятся в Самаркандском областном государственном архиве. Смотрите снимки!

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Агентство "Узархив" впервые поделилось уникальными снимками вскрытия могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде. 

"Вскрытием гробницы Амира Темура в 1941 году руководили председатель экспедиции Т. Н. Кори-Ниязи и антрополог М. М. Герасимов", - говорится в сообщении.

Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде
Агентство "Узархив"
Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде

На данный момент все фотографии хранятся в Самаркандском областном государственном архиве.

Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде
Агентство "Узархив"
Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде

Напомним, в июне 1941 года было принято решение правительства СССР о вскрытии могилы Амира Темура и его родственников. Согласно легенде, существовало предсказание о том, что если прах Тамерлана будет потревожен, начнётся война. Действительно, после вскрытия могилы в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Теги:
Культура, Амир Темур, Амир Темур, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, фотография, фотосъемка, фото



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