"Редкостные красавчики": San Jay женился на молодой модели - фото

Алише 26 лет, она модель и актриса. К слову, разница в возрасте у молодой пары составляет 16 лет. Смотрите фото.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Узбекский рэпер San Jay женился на молодой девушке по имени Алиша, об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

42-летний музыкант опубликовал совместное фото, которое подписал 25.10.2020. Сама девушка тоже выложила снимок с такой же подписью у себя в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от San Jay (@sanjaymusicofficial) 25 Окт 2020 в 6:34 PDT

Алише 26 лет, она модель и актриса. К слову разница в возрасте у молодой пары составляет 16 лет. Один из совместных снимков Алиша прокомментировала: "Редкостные красавчики".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 25.10.2020 @sanjaymusicofficial 💕 Публикация от 𝐀𝐋𝐈𝐒𝐇𝐀 (@alisha_az_) 25 Окт 2020 в 3:30 PDT

San Jay не раз говорил, что сердце его занято и он планирует жениться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну просто редкостные красавчики 🤩 Публикация от 𝐀𝐋𝐈𝐒𝐇𝐀 (@alisha_az_) 27 Окт 2020 в 12:31 PDT

Естественно, среди комментаторов под снимками пары нашлись и те, кто осуждает такую разницу в возрасте, однако большинство все же поздравили влюбленных.