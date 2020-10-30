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Редкостные красавчики: San Jay женился на молодой модели - фото

"Редкостные красавчики": San Jay женился на молодой модели - фото

Instagram/sanjaymusicofficial
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20201030/15295407/Redkostnye-krasavchiki-San-Jay-zhenilsya-na-molodoy-modeli-foto.html

Алише 26 лет, она модель и актриса. К слову, разница в возрасте у молодой пары составляет 16 лет. Смотрите фото.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Узбекский рэпер San Jay женился на молодой девушке по имени Алиша, об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

42-летний музыкант опубликовал совместное фото, которое подписал 25.10.2020. Сама девушка тоже выложила снимок с такой же подписью у себя в соцсети.

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Публикация от San Jay (@sanjaymusicofficial)

Алише 26 лет, она модель и актриса. К слову разница в возрасте у молодой пары составляет 16 лет. Один из совместных снимков Алиша прокомментировала: "Редкостные красавчики".

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25.10.2020 @sanjaymusicofficial 💕

Публикация от 𝐀𝐋𝐈𝐒𝐇𝐀 (@alisha_az_)

San Jay не раз говорил, что сердце его занято и он планирует жениться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну просто редкостные красавчики 🤩

Публикация от 𝐀𝐋𝐈𝐒𝐇𝐀 (@alisha_az_)

Естественно, среди комментаторов под снимками пары нашлись и те, кто осуждает такую разницу в возрасте, однако большинство все же поздравили влюбленных.

Теги:
Культура, звезды, знаменитости, модель, музыканты, музыкант, шоу-бизнес, жена, муж, свадьба



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