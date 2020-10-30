"Редкостные красавчики": San Jay женился на молодой модели - фото

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Узбекский рэпер San Jay женился на молодой девушке по имени Алиша, об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.
42-летний музыкант опубликовал совместное фото, которое подписал 25.10.2020. Сама девушка тоже выложила снимок с такой же подписью у себя в соцсети.
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Алише 26 лет, она модель и актриса. К слову разница в возрасте у молодой пары составляет 16 лет. Один из совместных снимков Алиша прокомментировала: "Редкостные красавчики".
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San Jay не раз говорил, что сердце его занято и он планирует жениться.
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Естественно, среди комментаторов под снимками пары нашлись и те, кто осуждает такую разницу в возрасте, однако большинство все же поздравили влюбленных.