Скончался британский актер Шон Коннери

В 2003-м актер сыграл в приключенческом фильме "Лига выдающихся джентльменов" и принял решение уйти из кино. Поговаривают, что из-за проблем со здоровьем.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Британский актер Шон Коннери, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, скончался на 91-ом году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

"Игравший Джеймса Бонда легендарный актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет", - написало издание.

Британский актер и продюсер сэр Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Коннери снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".

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В 2003-м актер сыграл в приключенческом фильме "Лига выдающихся джентльменов" и принял решение уйти из кино. Поговаривают, что из-за проблем со здоровьем.

В августе 2020-го величайший артист отметил свой 90-летний юбилей.