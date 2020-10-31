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Скончался британский актер Шон Коннери

© AP Photo
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201031/15298593/Skonchalsya-britanskiy-akter-Shon-Konneri.html

В 2003-м актер сыграл в приключенческом фильме "Лига выдающихся джентльменов" и принял решение уйти из кино. Поговаривают, что из-за проблем со здоровьем.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Британский актер Шон Коннери, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, скончался на 91-ом году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

"Игравший Джеймса Бонда легендарный актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет", - написало издание.

Британский актер и продюсер сэр Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Коннери снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".

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В 2003-м актер сыграл в приключенческом фильме "Лига выдающихся джентльменов" и принял решение уйти из кино. Поговаривают, что из-за проблем со здоровьем.

В августе 2020-го величайший артист отметил свой 90-летний юбилей.

Теги:
кинематограф, смерть, Великобритания, актер



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