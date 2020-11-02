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Билборд

В Ташкенте появились билборды, посвященные изоляции

Unsplash / Kate Trysh
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201102/15304029/V-Tashkente-poyavilis-bilbordy-posvyaschennye-izolyatsii.html

На выставке представлены работы молодых художников Узбекистана, связанные с карантином и изоляцией.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Ташкенте появилась интерактивная билборд поп-арт выставка "Изоляция-2020" в рамках проекта "Самоидентификация. 41*69", пишет Афиша.уз.

На выставке представлены работы молодых художников Узбекистана, связанные с карантином и изоляцией.

Локации нужно искать на сайте pop-art.uz.

В их числе - билборд на улице Заркайнар, улица Шота Руставелли, проспект Алишера Навои, стены станций Чиланзарской линии метрополитена и многие другие.

Полюбоваться на это искусство можно с 1 ноября по 1 декабря, в онлайн-режиме – на постоянной основе.

Теги:
Культура, коронавирус, пандемия, искусство, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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