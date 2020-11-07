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"Узбеккино" и МТРК "Мир" создали докфильм "Дежурный по Содружеству"

Sputnik / Юрий Корсунцев
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201107/15345395/Uzbekkino-i-MTRK-Mir-sozdali-dokfilm-Dezhurnyy-po-Sotrudnichestvu.html

Сюжет 26-минутной кинокартины повествует о сотрудничестве Узбекистана и стран СНГ на протяжении многолетнего партнерства.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Накануне в формате видеоконференцсязи состоялось заседание глав правительств СНГ. К этому событию был приурочен показ документального фильма "Дежурный по Содружеству" на трех российских телеканалах – "Мир", "Мир 24" и "Мир премиум".

Сюжет 26-минутной кинокартины повествует о сотрудничестве Узбекистана и стран СНГ не только в 2020 году, но и на протяжении многолетнего партнерства республики с государствами Содружества.

"Инфоповодом к фильму "Дежурный по Содружеству" стало председательство Республики Узбекистан в СНГ в 2020 году. Была проделана большая предварительна работа, продумана идея фильма, составлен план съёмок, продюсеры уже согласовали их даты", - рассказала  автор сценария и режиссер Ирина Кузьминская.

По ее словам, съемочная группа Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" должна была прилететь в Узбекистан в начале апреля, однако из-за пандемии коронавируса и введенного карантина в странах Содружества закрылись границы. Несмотря на возникшие сложности, было решено продолжит работу над совместным проектом в удаленном режиме, добавила сценарист.

СПУТНИК_LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
© Ruptly
Заседание Совета глав правительств СНГ в онлайн-режиме — видео

"Фильм создавался в уникальном режиме с применением новых форматов и подходов, продиктованных пандемией коронавируса. Российская сторона, не выезжая за пределы страны, осуществляла работу над фильмом при помощи операторов, режиссеров и документалистов "Узбеккино""- отметил директор ДУК Документальные фильмы Баходир Адылов.

Отмечается, что договоренности о подготовке данной картины были достигнуты между генеральным директором "Узбеккино" Фирдавсом Абдухаликовым и председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым в конце декабря 2019 года.

В данный момент осуществляется дубляж фильма на узбекский язык. После его завершения кинокартина будет показана по всем национальным телеканалам.




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