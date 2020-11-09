Приют для вдохновения: Бухара превращается в колыбель современной живописи

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Art Residence Bukhara — это проект столичной галереи Bonum Factum, осуществляемый при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане.
Резиденция расположилась в доме богатого семейства бухарских купцов Арабовых, построенном в начале XX века. Сохранившиеся здесь изящество и атмосфера традиционного бухарского аристократизма служат вдохновением к творческому поиску и созданию интереснейших работ.
И это важно, ведь резиденция служит платформой для содействия в разработке и реализации художественных идей. Молодые живописцы проводят здесь десять дней, общаясь друг с другом и создавая свои работы.
"Первая наша десятидневная резиденция началась 28 августа, вторая – ровно через месяц. За это время в ней приняли участие шестнадцать молодых художников со всего Узбекистана. Итогом стала выставка "CITY люди", которая продлится до 12 декабря", — говорит Каримбабаева.
Одной из участниц проекта стала начинающая художница из Бухары Азиза Авезова. За ее плечами Национальный институт художеств и дизайна имени К. Бехзода. Резиденция же послужила девушке новым этапом в творческом развитии.
Новый опыт получают и организаторы, и сама страна. До этого времени ничего подобного в Узбекистане не происходило, хотя за рубежом подобные проекты – распространенное явление.
"Это абсолютно творческий отрыв. Делай то, что ты можешь и хочешь. Проект этим и привлекателен. Ребятам, как и любому художнику, надо выложиться, и возможность вот так уединиться, ни о чем больше не заботясь, дорогого стоит. Я не случайно об этом говорю. Молодые стоят перед выбором: либо заработать где-то, либо сделать то, что купят. Хотя еще совсем не факт, что он сможет продать свою картину. И этот огонь может угаснуть, чего бы не хотелось. Резиденция – очень хороший ход", — заметила Ли.
По словам Шахнозы Каримбабаевой, у участников проекта еще нет своих мастерских, они вынуждены сидеть дома, с семьей на двух-трех квадратных метрах, где отсутствуют условия для искусства. В созданной обстановке ребята из регионов могут воплощать свои задумки, творить настоящие шедевры вопреки пандемии и самоизоляции.
Организаторы надеются, что резиденция станет привлекательной и для молодых художников из-за рубежа. На это есть три года. Именно на эту ближайшую перспективу рассчитан проект. Однако основатель Bonum Factum Gallery уверена, что это всего лишь начало более масштабной работы по поддержке молодых мастеров кисти. Для галереи она не нова. Многие энные дарования, замеченные однажды специалистами, уже участвуют в международных выставках и успешно продают свои работы.
"Но для нас важно само искусство, сохранение и развитие школы, чтобы художники не уходили в коммерцию, а оставались творцами. А для этого важно иметь пространство, где бы они смогли заявить о себе и поверить в свои силы. Мы стараемся им в этом помочь", — заключила Каримбабаева.
Новая площадка для этого уже запущена, и в ней сегодня отчетливо проглядывается будущее узбекской живописи.