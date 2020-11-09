Приют для вдохновения: Бухара превращается в колыбель современной живописи

Арт-резиденция в Бухаре подвела первые итоги своей трехмесячной деятельности открытием выставки "CITY люди". На ней представлены работы четырнадцати молодых художников, ставших первыми ласточками этого масштабного проекта.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Art Residence Bukhara — это проект столичной галереи Bonum Factum, осуществляемый при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане.

Резиденция расположилась в доме богатого семейства бухарских купцов Арабовых, построенном в начале XX века. Сохранившиеся здесь изящество и атмосфера традиционного бухарского аристократизма служат вдохновением к творческому поиску и созданию интереснейших работ.

И это важно, ведь резиденция служит платформой для содействия в разработке и реализации художественных идей. Молодые живописцы проводят здесь десять дней, общаясь друг с другом и создавая свои работы.

Sputnik Выставка "CITY люди" в Art Residence Bukhara

"Первая наша десятидневная резиденция началась 28 августа, вторая – ровно через месяц. За это время в ней приняли участие шестнадцать молодых художников со всего Узбекистана. Итогом стала выставка "CITY люди", которая продлится до 12 декабря", — говорит Каримбабаева.

Sputnik Выставка "CITY люди" в Art Residence Bukhara

По словам основателя галереи Bonum Factum Шахнозы Каримбабаевой, именно отсутствие свободного пространства для творчества создает основные трудности молодым художникам. А коронавирусная пандемия, вызвавшая усталость от всеобщей самоизоляции, как нельзя лучшее время для появления подобной площадки.

Одной из участниц проекта стала начинающая художница из Бухары Азиза Авезова. За ее плечами Национальный институт художеств и дизайна имени К. Бехзода. Резиденция же послужила девушке новым этапом в творческом развитии.

"Я не раздумывая приняла решение участвовать в этом проекте. В институте мной уже получен определенный опыт, однако здесь есть чему поучиться. Мы все разные, у каждого свое мнение, взгляды. Безусловно, каждый из нас нашел что-то новое в этой атмосфере. Да и на Бухару открылся иной взгляд", — поделилась художница.

Новый опыт получают и организаторы, и сама страна. До этого времени ничего подобного в Узбекистане не происходило, хотя за рубежом подобные проекты – распространенное явление.

Sputnik Выставка "CITY люди" в Art Residence Bukhara

"Это абсолютно творческий отрыв. Делай то, что ты можешь и хочешь. Проект этим и привлекателен. Ребятам, как и любому художнику, надо выложиться, и возможность вот так уединиться, ни о чем больше не заботясь, дорогого стоит. Я не случайно об этом говорю. Молодые стоят перед выбором: либо заработать где-то, либо сделать то, что купят. Хотя еще совсем не факт, что он сможет продать свою картину. И этот огонь может угаснуть, чего бы не хотелось. Резиденция – очень хороший ход", — заметила Ли.

Sputnik Выставка "CITY люди" в Art Residence Bukhara

Член творческого объединения при Академии художеств Узбекистана Татьяна Ли обращает внимание на то, что опыт создания арт-резиденций известен в Корее, Китае, на Кипре. Что-то подобное организовывалось в Домах творчества во времена Союза. Но в Узбекистане были лишь редкие групповые творческие поездки.

По словам Шахнозы Каримбабаевой, у участников проекта еще нет своих мастерских, они вынуждены сидеть дома, с семьей на двух-трех квадратных метрах, где отсутствуют условия для искусства. В созданной обстановке ребята из регионов могут воплощать свои задумки, творить настоящие шедевры вопреки пандемии и самоизоляции.

Данная площадка создана в первую очередь для поддержки местной творческой молодежи. Кураторами выступают именитые художники Зелимхан Саиджанов, Музаффар Абдуллаев, Джахонгир Бобокулов и Ёкуб Бекназаров, которые, в свою очередь, имеют хорошую возможность сохранить и преумножить последователей собственных школ живописи.

Организаторы надеются, что резиденция станет привлекательной и для молодых художников из-за рубежа. На это есть три года. Именно на эту ближайшую перспективу рассчитан проект. Однако основатель Bonum Factum Gallery уверена, что это всего лишь начало более масштабной работы по поддержке молодых мастеров кисти. Для галереи она не нова. Многие энные дарования, замеченные однажды специалистами, уже участвуют в международных выставках и успешно продают свои работы.

Sputnik Выставка "CITY люди" в Art Residence Bukhara

"Но для нас важно само искусство, сохранение и развитие школы, чтобы художники не уходили в коммерцию, а оставались творцами. А для этого важно иметь пространство, где бы они смогли заявить о себе и поверить в свои силы. Мы стараемся им в этом помочь", — заключила Каримбабаева.

Новая площадка для этого уже запущена, и в ней сегодня отчетливо проглядывается будущее узбекской живописи.