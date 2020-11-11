Зимний сезон кинопремьер в Узбекистане - что посмотреть

Во время зимнего премьерного сезона на телевидении и в кинотеатрах будут показаны 18 полнометражных и 21 короткометражный художественный фильм, 15 документальных фильмов, 3 анимационных фильма.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" объявило премьеры более 50 фильмов, показ которых стартует с декабря месяца, пишет пресс-служба.

"Во время зимнего премьерного сезона на телевидении и в кинотеатрах будут показаны 18 полнометражных и 21 короткометражный художественный фильм, 15 документальных фильмов, 3 анимационных фильма и 4 новых выпуска журнала "Зумраша". Также впервые будут представлены 11 телевизионных национальных сериалов", - говорится в сообщении.

В список представленных фильмов вошел фильм-историческая драма мастера узбекского кинематографа Бако Садыкова "Бехбудий", фильм "Две тысячи песен Фариды" талантливого режиссера Ёлкина Туйчиева, психологическая драма "Бесцветные сны" Аюба Шахобидинова, фэнтези Зульфикора Мусакова "Прощай, сценарист", историческая драма Хилола Насимова "Наследие", музыкальная комедия Эргаша Муминова "На крыльях мечты", драма Нозима Тулаходжаева "Одинокая лодка", мелодрама Ибрагима Расулова "Весна любви".

Также будут показаны фильмы молодых режиссеров.

Будут представлены произведения совместного производства – фильм талантливого режиссера Рустама Сагдиева "Барон-2", известного японского режиссера Киёси Курасави "Край света", Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева "Сумбул".

В премьеры сезона вошло более 20 полнометражных и короткометражных фильмов, снятых молодыми и талантливыми узбекскими режиссерами, которые начали работать на студии "Дебют".

Кроме того, по телевидению будут показаны премьеры национальных киносериалов, такие как "Авлони", "Ибрат", "Бехбуди", "Весна любви", "Соседи".

Также к премьере готовятся документальные фильмы, такие как "COVID-19: дни испытаний" Дониёра Шокирова, "Захириддин Мухаммад Бабур. По следам Тигра" Бабура Юлдашева, фильм "101" Шухрата Махмудова.