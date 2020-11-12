В Узбекистане снимут сериал о врачах, спасающих жизни пациентов с COVID

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане продолжаются съемки сериала "Спасители", посвященного медицинским работникам.
Картину снимают совместно НА "Узбеккино", Минздрав республики и телеканал "Zo’r TV".
"Сериал рассказывает о тяжелой работе специалистов скорой медицинской помощи, о процессе лечения пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, а также о жизни и судьбах людей, борющихся с вирусом", — отметили в пресс-службе "Узбеккино".
Съемки проходят в Ташкенте и Ташобласти.
Авторы сценария – Учкун Усаров и Достонбек Рахматуллаев, режиссеры-постановщики — Ойбек Каримов и Нафиса Тошматова, оператор-постановщик - Исроил Исмоилов.