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В Узбекистане снимут сериал о врачах, спасающих жизни пациентов с COVID

Пресс-служба "Узбеккино"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201112/15386983/V-Uzbekistane-snimut-serial-o-vrachakh-spasayuschikh-zhizni-patsientov-s-COVID.html

Сериал рассказывает о тяжелой работе врачей скорой медпомощи, лечении инфицированных COVID–19 и другими вирусами, а также о жизни и судьбах пациентов.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане продолжаются съемки сериала "Спасители", посвященного медицинским работникам.

Картину снимают совместно НА "Узбеккино", Минздрав республики и телеканал "Zo’r TV". 

"Сериал рассказывает о тяжелой работе специалистов скорой медицинской помощи, о процессе лечения пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, а также о жизни и судьбах людей, борющихся с вирусом", — отметили в пресс-службе "Узбеккино". 

Съемки проходят в Ташкенте и Ташобласти.

Пресс-служба "Узбеккино"
Продолжаются съемки узбекского сериала "Спасители"

Авторы сценария – Учкун Усаров и Достонбек Рахматуллаев, режиссеры-постановщики — Ойбек Каримов и Нафиса Тошматова, оператор-постановщик - Исроил Исмоилов. 

Теги:
пандемия, коронавирус, спасатели, врачи, Узбекистан, фильм



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