Венецианская архитектурная биеннале впервые пройдет при участии Узбекистана

Мероприятие состоится в период с 22 мая по 21 ноября 2021 года в Венеции. Национальная экспозиция будет граничить с итальянским павильоном.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В период с 22 мая по 21 ноября 2021 года в Венеции пройдет XVII Международная архитектурная биеннале, где впервые примет участие Узбекистан. Об этом сообщили в Фонде развития культуры и искусства

На мероприятии республика представит свой проект "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".

Отмечается, что национальная экспозиция расположится на пересечении основных площадок биеннале - Арсенал и Джардини. Она будет граничить с итальянским павильоном.

Для участия в выставке Фонд развития культуры и искусства привлек Швейцарскую высшую техническую школу, расположенную в Цюрихе. Известно, что кураторами выступят профессора Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн.