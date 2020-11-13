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Венецианская архитектурная биеннале впервые пройдет при участии Узбекистана

© Flickr / Dave Kellam
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201113/15399175/Venetsianskaya-arkhitekturnaya-biennale-vpervye-proydet-s-uchastiem-Uzbekistana.html

Мероприятие состоится в период с 22 мая по 21 ноября 2021 года в Венеции. Национальная экспозиция будет граничить с итальянским павильоном.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В период с 22 мая по 21 ноября 2021 года в Венеции пройдет XVII Международная архитектурная биеннале, где впервые примет участие Узбекистан. Об этом сообщили в Фонде развития культуры и искусства

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© Flickr / TravelingOtter
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На мероприятии республика представит свой проект "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".

Отмечается, что национальная экспозиция расположится на пересечении основных площадок биеннале - Арсенал и Джардини. Она будет граничить с итальянским павильоном.

Для участия в выставке Фонд развития культуры и искусства привлек Швейцарскую высшую техническую школу, расположенную в Цюрихе. Известно, что кураторами выступят профессора Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн.

Теги:
Венеция, Узбекистан, архитектура, Выставка



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