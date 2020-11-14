Умер Армен Джигарханян

Джигарханян известен ролями в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Тегеран-43" и многих других.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Джигарханяна.

Актеру было 85 лет.

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", — сказал собеседник агентства.

В последние годы артист серьезно болел.

© Sputnik / Владимир Вяткин Народный артист СССР Армен Джигарханян, 1999 год.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване.

Он известен ролями в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Ширли-мырли", "Короли и капуста", "Тегеран-43" и многих других.

Был одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.