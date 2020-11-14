12:34 14 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Срочно:
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян

Умер Армен Джигарханян

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
Получить короткую ссылку
406 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0e/15402285.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201114/15402320/Umer-Armen-Dzhigarkhanyan.html

Джигарханян известен ролями в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Тегеран-43" и многих других.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Джигарханяна.

Актеру было 85 лет.

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", — сказал собеседник агентства.

В последние годы артист серьезно болел.

© Sputnik / Владимир Вяткин
Народный артист СССР Армен Джигарханян, 1999 год.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване.

Он известен ролями в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Ширли-мырли", "Короли и капуста", "Тегеран-43" и многих других.

Был одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Народный артист СССР Армен Джигарханян
© Sputnik / Сергей Пятаков
Народный артист СССР Армен Джигарханян, 2007 год.
Теги:
Армен Джигарханян, Россия, Культура, актер



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Москва готовится к Новому году - фотолента
Под контролем РФ: российские миротворцы вошли в столицу Карабаха — видео
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться