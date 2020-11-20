Умерла заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова

Культура 11:10 20.11.2020 (обновлено 17:10 20.11.2020) Получить короткую ссылку 3316 0 0
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Всенародная известность к артистке пришла после выхода музыкальной комедии "Очарован тобой", где она сыграла главную роль и исполнила вокальные партии.
ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова скончалась на 82-м году жизни, информирует пресс-служба "Узбеккино". Sputnik / Рамиз Бахтияров
Причины смерти не сообщаются.
Клара Джалилова родилась 8 июля 1937 года. Окончила Ташкентский художественно-промышленный институт.
Всенародная известность к артистке пришла после выхода музыкальной комедии "Очарован тобой", где она сыграла главную роль и исполнила вокальные партии.
Также актриса сыграла роли в таких фильмах, как "Бунт невесток", "Об этом говорит вся махалля", "Дуэль под чинарой" и многие другие.