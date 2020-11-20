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Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова

Умерла заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова

Пресс-служба "Узбеккино"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201120/15443017/Umerla-zasluzhennaya-artistka-Uzbekistana-Klara-Dzhalilova.html

Всенародная известность к артистке пришла после выхода музыкальной комедии "Очарован тобой", где она сыграла главную роль и исполнила вокальные партии.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова скончалась на 82-м году жизни, информирует пресс-служба "Узбеккино".

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Причины смерти не сообщаются.

Клара Джалилова родилась 8 июля 1937 года. Окончила Ташкентский художественно-промышленный институт.

Всенародная известность к артистке пришла после выхода музыкальной комедии "Очарован тобой", где она сыграла главную роль и исполнила вокальные партии.

Также актриса сыграла роли в таких фильмах, как "Бунт невесток", "Об этом говорит вся махалля", "Дуэль под чинарой" и многие другие.

Теги:
актриса, смерть, Культура, артист, Узбекистан, Узбекистан



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