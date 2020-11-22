Стал известен кандидат на премию "Оскар" от Узбекистана — трейлер

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. От Узбекистана на соискание престижной кинематографической премии "Оскар" выдвинут фильм "Две тысячи песен Фариды".

Об этом сообщили в пресс-службе "Узбеккино".

Пресс-служба НА "Узбеккино" Кадр из фильма "Две тысячи песен Фариды"

Напомним, что кандидатами на выдвижение были три отечественные картины: в числе претендентов были также ленты "Ибрат" Джахонгира Касымова и "Бесцветные сны" Аюба Шахобиддинова.

Однако Оскаровский комитет Узбекистана решил, что номинантом престижной премии все же станет фильм "Две тысячи песен Фариды", снятый компанией Fox Music Cinema по заказу "Узбеккино".

Автором сценария и режиссером фильма выступил Ёлкин Туйчиев.

Картина поучаствует в номинации "Лучший международный художественный фильм".

93-я премия "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.