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Моргенштерн

Моргенштерн прибыл в Ташкент "делать историю" - первое видео

Instagram/morgen_shtern
Культура
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Sputnik Узбекистан
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Ранее Моргенштерн заявил, что его приезд в страну будет громким и "сделает историю". Посмотрим, что нас ждем.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Знаменитый репер Моргенштерн приехал покорять Узбекистан, об этом он сообщил в своем Instagram.

Со своей командой он остановился в столичном отеле Hilton и уже снял первое видео возле входа.

Кстати, приехал он не просто так, а для того, чтобы передать свой легендарный Mercedes узбекистанцу, который выиграл его в конкурсе.

Напомним, Моргенштерн разыграл свой автомобиль среди подписчиков в прямом эфире социальной сети Instagram в октябре. Mercedes-Benz, которому исполнитель посвятил композицию, собравшую в Youtube 75 миллионов просмотров, обрел нового хозяина - им оказался поклонник из Бухары под псевдонимом @aza_1002.

Артист действительно связался с победителем в прямом эфире Instagram и пообещал лично привезти авто в Бухару.

Логотип компании Мерседес
© Foto : Pixabay
"Мерседес" российского репера выиграл его поклонник из Узбекистана

Однако позже Моргенштерн записал еще одно видеообращение:

"А вы знаете сколько стоит растаможка машины в Узбекистане? Как сама машина", — отметил артист.

Он обратился к правительству республики с просьбой о помощи в данном вопросе. При этом исполнитель пообещал, что его приезд в страну будет громким и "сделает историю".

Что же, посмотрим.

Теги:
знаменитости, звезды, шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, автомобили, автомобиль, музыканты, музыкант, музыка, рэп



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