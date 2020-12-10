Моргенштерн прибыл в Ташкент "делать историю" - первое видео

Ранее Моргенштерн заявил, что его приезд в страну будет громким и "сделает историю". Посмотрим, что нас ждем.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Знаменитый репер Моргенштерн приехал покорять Узбекистан, об этом он сообщил в своем Instagram.

Со своей командой он остановился в столичном отеле Hilton и уже снял первое видео возле входа.

Кстати, приехал он не просто так, а для того, чтобы передать свой легендарный Mercedes узбекистанцу, который выиграл его в конкурсе.

Напомним, Моргенштерн разыграл свой автомобиль среди подписчиков в прямом эфире социальной сети Instagram в октябре. Mercedes-Benz, которому исполнитель посвятил композицию, собравшую в Youtube 75 миллионов просмотров, обрел нового хозяина - им оказался поклонник из Бухары под псевдонимом @aza_1002.

Артист действительно связался с победителем в прямом эфире Instagram и пообещал лично привезти авто в Бухару.

Однако позже Моргенштерн записал еще одно видеообращение:

"А вы знаете сколько стоит растаможка машины в Узбекистане? Как сама машина", — отметил артист.

Он обратился к правительству республики с просьбой о помощи в данном вопросе. При этом исполнитель пообещал, что его приезд в страну будет громким и "сделает историю".

Что же, посмотрим.