Официально назначен новый директор музея имени Савицкого

По итогам объявленного международного конкурса на замещение вакансии самого знаменитого музея Узбекистана победу одержал Тигран Мкртычев. Он приступит к своим обязанностям с января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Тигран Мкртычев станет директором музея им. И. В. Савицкого. К своим обязанностям он приступает со 2 января 2021 года, сообщает пресс-служба Фонда развития и культуры Узбекистана.

Нового руководителя определили по результатам открытого международного конкурса, который был организован и проведен еще в 2019 году.

Тиграну Мкртычеву предстоит инициировать создание Международного совета по изучению коллекции Музея им. И.В. Савицкого, а также международного попечительского совета музея. Кроме того он займется модернизацией выставочных площадей музейного комплекса.

Мкртычев до последнего времени работал директором Музея Рерихов в Москве.

Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Савицкого называют "Лувром в пустыни". Это один из самых крупнейших и представительных музеев в Центральной Азии. Основанный в 1966 году, он остается ведущей экспозиционной площадкой и второй в мире по масштабу экспозиции русского авангарда.