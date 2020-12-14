В Ташкенте состоится показ исторических национальных костюмов

В течение трех дней в столице будут проходить авторские дефиле молодых отечественных дизайнеров. Создатели лучших нарядов получат спецпризы Недели культурного наследия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. В рамках IV Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса" во Дворце творчества молодежи 15 декабря состоится открытие fashion-шоу "Национальная одежда - жемчужина нового Ренессанса". Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в Министерстве культуры.

Министерство культуры Узбекистана Fashion-шоу "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса"

В течение трех дней в столице будут проходить авторские дефиле молодых отечественных дизайнеров. Создатели лучших нарядов получат спецпризы Недели культурного наследия Узбекистана.

"Подготовлена обширная коллекция – около 50 единиц исторических костюмов из разных регионов нашей страны конца XIX-начала XX веков. При создании костюмов мы строго следовали принципу исторической достоверности: использовались те же виды и типы тканей, дизайна, украшений, орнамента, техники вышивания, что и несколько веков назад", - пояснила председатель Ассоциации дизайнеров Узбекистана Халида Камилова.

Как сообщает специалист, на fashion-шоу будут продемонстрированы костюмы из Каракалпакстана, Хорезма, Сурхандарьи, Кашкадарьи, Ферганской долины, Самарканда, Ташкента и Бухары.

Отмечено, что организаторами показа выступят Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана и Ассоциация дизайнеров республик "Осиё Рамзи". Спонсорами мероприятия стали компании Eriel, Enter Engeneering и Газпромбанк.