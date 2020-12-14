13:24 14 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
15 декабря в рамках IV Международного Конгресса Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса

В Ташкенте состоится показ исторических национальных костюмов

Министерство культуры Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0e/15594685.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201214/15595811/V-Tashkente-sostoitsya-pokaz-istoricheskikh-natsionalnykh-kostyumov.html

В течение трех дней в столице будут проходить авторские дефиле молодых отечественных дизайнеров. Создатели лучших нарядов получат спецпризы Недели культурного наследия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. В рамках IV Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса" во Дворце творчества молодежи 15 декабря состоится открытие fashion-шоу "Национальная одежда - жемчужина нового Ренессанса". Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в Министерстве культуры.

15 декабря в рамках IV Международного Конгресса Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса
Министерство культуры Узбекистана
Fashion-шоу "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса"

В течение трех дней в столице будут проходить авторские дефиле молодых отечественных дизайнеров. Создатели лучших нарядов получат спецпризы Недели культурного наследия Узбекистана.

"Подготовлена обширная коллекция – около 50 единиц исторических костюмов из разных регионов нашей страны конца XIX-начала XX веков. При создании костюмов мы строго следовали принципу исторической достоверности: использовались те же виды и типы тканей, дизайна, украшений, орнамента, техники вышивания, что и несколько веков назад", - пояснила председатель Ассоциации дизайнеров Узбекистана Халида Камилова.
Показ мод на фестивале Мир глазами творчества в Ташкенте
© Sputnik / /Стрингер
Традиционные образы по-новому: в Шахрисабзе прошел модный показ

Как сообщает специалист, на fashion-шоу будут продемонстрированы костюмы из Каракалпакстана, Хорезма, Сурхандарьи, Кашкадарьи, Ферганской долины, Самарканда, Ташкента и Бухары. 

Отмечено, что организаторами показа выступят Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана и Ассоциация дизайнеров республик "Осиё Рамзи". Спонсорами мероприятия стали компании Eriel, Enter Engeneering и Газпромбанк.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, неделя моды, Одежда, мода



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных
Со скоростью света: в РФ испытали новую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться