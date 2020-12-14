В приготовлении было использовано 90 булок длиной 45 см, 5 литров кетчупа, 5 литров майонеза и специальный соус "Чикаго".

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В эти выходные в Ташкенте приготовили гигантский хот-дог длиной 35 метров, сообщает Afisha.uz.

"В приготовлении было использовано 90 булок длиной 45 см, 5 литров кетчупа, 5 литров майонеза и специальный соус Чикаго", - говорится в информации.

Готовили это огромное блюдо три повара и семь помощников.

Afisha.uz В Ташкенте приготовили гигантский хот-дог - фото

В конце концов, хот-дог разрезали на порции и продали всем желающим, а вырученные средства пошли в фонд Ezgu Amal.

Напомним, с 12 по 14 декабря в парке Tashkent City проходил масштабный гастрономический фестиваль.