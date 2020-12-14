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В Ташкенте приготовили гигантский хот-дог - фото

В Ташкенте приготовили гигантский хот-дог - фото

Afisha.uz
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20201214/15597589/V-Tashkente-prigotovili-gigantskiy-khot-dog---foto.html

В приготовлении было использовано 90 булок длиной 45 см, 5 литров кетчупа, 5 литров майонеза и специальный соус "Чикаго".

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В эти выходные в Ташкенте приготовили гигантский хот-дог длиной 35 метров, сообщает Afisha.uz.

"В приготовлении было использовано 90 булок длиной 45 см, 5 литров кетчупа, 5 литров майонеза и специальный соус Чикаго", - говорится в информации.

Готовили это огромное блюдо три повара и семь помощников.

В Ташкенте приготовили гигантский хот-дог - фото
Afisha.uz
В Ташкенте приготовили гигантский хот-дог - фото

В конце концов, хот-дог разрезали на порции и продали всем желающим, а вырученные средства пошли в фонд Ezgu Amal.

Напомним, с 12 по 14 декабря в парке Tashkent City проходил масштабный гастрономический фестиваль.

 

Теги:
еда, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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