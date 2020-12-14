Культура 14:48 14.12.2020 (обновлено 15:34 14.12.2020) Получить короткую ссылку 165 0 0
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В приготовлении было использовано 90 булок длиной 45 см, 5 литров кетчупа, 5 литров майонеза и специальный соус "Чикаго".
ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В эти выходные в Ташкенте приготовили гигантский хот-дог длиной 35 метров, сообщает Afisha.uz. "В приготовлении было использовано 90 булок длиной 45 см, 5 литров кетчупа, 5 литров майонеза и специальный соус Чикаго", - говорится в информации.
Готовили это огромное блюдо три повара и семь помощников.
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В Ташкенте приготовили гигантский хот-дог - фото
В конце концов, хот-дог разрезали на порции и продали всем желающим, а вырученные средства пошли в фонд Ezgu Amal.
Напомним, с 12 по 14 декабря в парке Tashkent City проходил масштабный гастрономический фестиваль.