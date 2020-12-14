Кто возглавит Музей русского авангарда в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Российский искусствовед Тигран Мкртычев с 2 января 2021 года приступает к работе директором Госмузея искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщил РИА Новости представитель Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры республики.

По словам представителя фонда, в рамках контракта российский специалист инициирует создание Международного попечительского совета музея, в который войдут видные деятели искусств, политики и представители сферы бизнеса.

"Мкртычев также займется проектами модернизации площадей, сформирует календарь выставочных проектов музея, созданием его целевого капитала", - говорится в сообщении.

Мкртычев с 2017 году возглавляет Музей Рерихов в Москве, он также является куратором более 20 выставок в РФ.

В июле 2019-го Мкртычев выиграл международный конкурс на должность директора Госмузея, объявленный Минкультуры Узбекистана в феврале того же года. Помимо российского специалиста, в конкурсе приняли участие еще пять участников из РФ, Германии, Казахстана и Узбекистана. Сегодня коллекция музея является второй в мире коллекцией произведений русского авангарда после Русского музея в Санкт-Петербурге. В нем хранится более 44 тысяч произведений живописи и графики таких выдающихся авангардистов, как Роберт Фальк, Любовь Попова, Иван Кудряшов, Климент Редько, Александр Волков, Александр Николаев.