ЮНЕСКО внесло искусство миниатюры в список нематериального наследия

Узбекская школа миниатюры с множеством ярких и выдающихся художников, таких как Камолиддин Бехзод, на протяжении многих веков остается одной из сильнейших и самых известных в мире.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Искусство миниатюры внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Включение в Репрезентативный список ЮНЕСКО искусства миниатюры, которое имеет многовековую историю и достигло пика развития в Узбекистане, - это международное признание, подчеркнули в ведомстве.

Отмечали, что узбекская школа миниатюры с множеством ярких и выдающихся художников, таких как Камолиддин Бехзод, на протяжении многих веков остается одной из сильнейших и самых известных в мире.

На XV сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО для включения в Репрезентативный список изучены номинации 42 национальных и многонациональных элементов нематериального культурного наследия.

Участие в дискуссии принимают руководители и представители ЮНЕСКО, постпредства более 170 стран, а также делегаты от национальных комиссий, международных организаций и НПО.