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ЮНЕСКО внесло искусство миниатюры в список нематериального наследия

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Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201217/15615626/YuNESKO-vneslo-iskusstvo-miniatyury-v-spisok-nematerialnogo-naslediya.html

Узбекская школа миниатюры с множеством ярких и выдающихся художников, таких как Камолиддин Бехзод, на протяжении многих веков остается одной из сильнейших и самых известных в мире.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Искусство миниатюры внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Включение в Репрезентативный список ЮНЕСКО искусства миниатюры, которое имеет многовековую историю и достигло пика развития в Узбекистане, - это международное признание, подчеркнули в ведомстве.

Отмечали, что узбекская школа миниатюры с множеством ярких и выдающихся художников, таких как Камолиддин Бехзод, на протяжении многих веков остается одной из сильнейших и самых известных в мире.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне
AFP
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На XV сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО для включения в Репрезентативный список изучены номинации 42 национальных и многонациональных элементов нематериального культурного наследия.

Участие в дискуссии принимают руководители и представители ЮНЕСКО, постпредства более 170 стран, а также делегаты от национальных комиссий, международных организаций и НПО.

Теги:
культурное наследие, Культура, Узбекистан, ЮНЕСКО



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