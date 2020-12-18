В показе "Национальная одежда – жемчужина нового Ренессанса" приняли участие около 12 профессиональных дизайнеров с десятками модных образов.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. В рамках Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана: взаимовлияния цивилизаций и ренессансов" состоялось фэшн-шоу. Ведущие дизайнеры Узбекистана представили свои новые коллекции. Среди луков – повседневный восточный деним, вечерние платья и исторические национальные костюмы.

Пресс-служба От денима до исторического костюма – новый взгляд на узбекскую национальную одежду

В показе "Национальная одежда – жемчужина нового Ренессанса" приняли участие около 12 профессиональных дизайнеров с десятками модных образов. Среди них - Lali, Умида Муминова, Умида Хамидова, Нилуфар Абдувалиева, Мадина Касымбаева, Денис Томилин и другие. Некоторые из них или учатся или уже окончили Международную академию моды в Париже.

Пресс-служба От денима до исторического костюма – новый взгляд на узбекскую национальную одежду

Основная цель шоу - показать традиционный узбекский костюм и его элементы в современной одежде. Но чтобы правильно их использовать, необходимо было глубоко изучить эту традиционную национальную одежду.

"Мы привлекли искусствоведов, историков моды, обратились к дизайнерам и конструкторам, мастерам, которые занимаются вышивкой и изготовлением национального костюма. Сегодня у нас создана неплохая коллекция исторического традиционного костюма. Образы изготовлены по образцам тех моделей, которые находятся в музеях или когда-то там были. Сейчас многих костюмов уже нет, ведь, как известно, ткань со временем разрушается. Для нас очень важно, что мы сумели сохранить эти костюмы", - рассказала председатель Ассоциации дизайнеров Узбекистана "Осие рамзи" Халида Камилова.

Самым ожидаемым событием вечера стал парад национального исторического костюма. Каждая такая коллекция представляет отдельный регион – Фергану, Самарканд, Бухару, Хорезм, Каракалпакстан, Сурхандарью, Кашкадарью. Каждый из регионов отличается самобытностью, цветовой гаммой, использованием своего кроя, слойностью одежды и дизайном. И все это отражено в ярких образах дизайнеров.

Пресс-служба От денима до исторического костюма – новый взгляд на узбекскую национальную одежду

Денис Томилин – один из участников показа. Он представил коллекцию вечерних платьев, при создании которых использовал традиционную бухарскую вышивку.

"Особенность этой вышивки именно в моей коллекции заключается в том, что я немного поиграл с цветами вышивки и стилизовал орнамент. Но основные элементы бухарской золотошвейной вышивки я оставил нетронутыми", - рассказал Денис.

Пресс-служба От денима до исторического костюма – новый взгляд на узбекскую национальную одежду

Коллекция, выполненная в пастельных тонах и предназначенная для девушек, прекрасно подойдет для выхода в свет.

"В моей одежде много ручной вышивки. Это художественная вышивка и вышивка бисером, чапаны ручной стежки. Я всегда стараюсь совмещать наш традиционный крой и новые материалы", - рассказала о своей коллекции Дильноза Эркинова.

Пресс-служба От денима до исторического костюма – новый взгляд на узбекскую национальную одежду

В показе также приняла участие коллекция из денима, изготовленная на первом текстильном кластере Узбекистана. В коллекции Дильдоры Акабировой есть не только базовые модели – одежда на каждый день, но и модели связывающие деним с востоком. По словам дизайнера, суть проекта в том, чтобы контролировать на каждом этапе циклы переработки хлопка, начиная его посадкой и заканчивая выходом готового изделия.