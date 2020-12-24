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В Ташкенте наградили лучших узбекских тиктокеров

© AFP 2018 / MANJUNATH KIRAN
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201224/15667188/V-Tashkente-nagradili-luchshikh-uzbekskikh-tiktokerov.html

Сам Рахим Абрамов пожаловал в этот вечер в столицу, а рэпер Моргенштерн поздравил узбекских тиктокеров по видеосвязи.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В Ташкенте прошла церемония награждения самых активных узбекских тиктокеров под названием Tashkent City TikTok Awards, пишет TBLD.

"В этот вечер в гостинице Hilton собрались все популярные тикток-дома Ice House, City House, GlossTeam, а также Амирбек Шадманов, Дониер Каюмов, Нисо Мамедова", - говорится в сообщении.

Молодых блогеров награждали хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, Муниса Ризаева, Ситора Фармонова, победительница "Голос. Дети" Сабина Мустаева, Сергей Злотников, Шахрам Гиясов и Dj Piligrim.

Более того, сам Рахим Абрамов пожаловал в этот вечер в столицу, а рэпер Моргенштерн поздравил узбекских тиктокеров по видеосвязи.

Теги:
награждение, блогер, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, TikTok



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