В Ташкенте наградили лучших узбекских тиктокеров

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В Ташкенте прошла церемония награждения самых активных узбекских тиктокеров под названием Tashkent City TikTok Awards, пишет TBLD.
"В этот вечер в гостинице Hilton собрались все популярные тикток-дома Ice House, City House, GlossTeam, а также Амирбек Шадманов, Дониер Каюмов, Нисо Мамедова", - говорится в сообщении.
Молодых блогеров награждали хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, Муниса Ризаева, Ситора Фармонова, победительница "Голос. Дети" Сабина Мустаева, Сергей Злотников, Шахрам Гиясов и Dj Piligrim.
Более того, сам Рахим Абрамов пожаловал в этот вечер в столицу, а рэпер Моргенштерн поздравил узбекских тиктокеров по видеосвязи.