В Ташкенте стартует Неделя узбекского национального киноискусства

В рамках мероприятия пройдут презентации кинопроектов и премьеры новых фильмов, а также будут организованы мастер-классы для молодежи, круглые столы, кастинги, конференции и творческие встречи по всей республике с известными кинематографистами.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В столичном Дворце творчества молодежи в период с 11 по 16 января в рамках месячника "Новый Узбекистан и национальная кинематография" состоится Неделя узбекского национального киноискусства. Об этом сообщили в НА "Узбеккино".

Отмечается, что в ходе мероприятия пройдут презентации кинопроектов и премьеры новых фильмов, а также будут организованы мастер-классы для молодежи, круглые столы, кастинги, конференции и творческие встречи по всей республике с известными кинематографистами.

Также в течение всей недели будут проводиться Дни национальной мультипликации, документальных и художественных фильмов, а также День молодых кинематографистов.

"В рамках Недели кино экспертами и специалистами будет принята дорожная карта НА “Узбеккино" на 2021 год по таким важным задачам, как открытие филиала Всероссийского государственного института кинематографии в Ташкенте для молодых кинематографистов, организация Ташкентского международного кинофестиваля, возвращение узбекских фильмов, хранящихся за рубежом", - информирует пресс-служба национального киноагентства.

Напомним: в ноябре 2020 года глава государства Шавкат Мирзиёев посетил обновленную киностудию "Узбекфильм", во время визита он обозначил путь развития отрасли и поставил перед кинематографистами ряд задач и поручений.