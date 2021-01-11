Вторая жизнь Мансура Ташматова, или Как джазмена чуть не выгнали с "Голоса"

— Минувший год стал тяжелым для всех. Как вы провели карантин? Пришлось ли сделать вынужденный перерыв в творчестве?
— Когда артист не видит публику, он деградирует и даже заболевает. Нам необходимы эмоции зрителей, которые питают и вдохновляют. Настроение было подавленное, и не только у меня, поэтому пришлось в прямом смысле бороться с этим состоянием.
Конечно, из-за карантина пришлось отменить все мероприятия. В течение года на международные конкурсы и фестивали как член жюри я обычно выезжаю не менее пяти-шести раз. В 2020-м, в частности, прервался ежегодный, шестой по счету, международный джаз-фестиваль, который мы проводим в Ташкенте в апреле. Неизвестно еще, что и как будет этой весной, но к фестивалю мы все-таки готовимся.
Среди поступающих самые разные абитуриенты. Кто-то пел как соловей, но ничего не знал о теории музыки и сольфеджио. Что-то из происходящего на сцене нас порадовало и даже удивило, но многое и огорчило. Эти молодые люди поступали в консерваторию с установкой, что станут знаменитыми и параллельно будут строить какой-то бизнес. Меня обеспокоила интеллектуальная сторона этого вопроса, т. е. интеллект тех, кто пытался поступить. Они даже не пытались. Например, один молодой человек случайно попал на экзамен: его документы в шутку отправили друзья. А сам он вообще хотел поступать на актерский, при этом не смог назвать ни одного известного узбекского актера.
Карантин подтолкнул к активным занятиям спортом – йоге, прыжкам со скакалкой, езде на велосипеде. Был период, когда нельзя было пользоваться авто, и велосипед очень меня выручал. А еще за время карантина у меня родилась внучка, теперь я четырежды дедушка!
— Широкая известность к вам пришла в 1978 году, когда с замечательной песней "Русские березы" вы выступили на фестивале "С песней по жизни", а затем на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии. Как часто вы теперь ее исполняете?
— Буквально 30 декабря мы с джаз-оркестром Узбекистана, которым я руковожу, выступали в Министерстве обороны. Это был первый за восемь месяцев полноценный концерт. Он проходил в рамках новогодних праздников, а также в преддверии Дня защитников Родины. Нас попросили спеть эту песню, но с собой не оказалось нот, поэтому мы не смогли выполнить это пожелание. А вот несколько лет назад на юбилейном концерте Рената Ибрагимова мы спели ее дуэтом.
— Новогодняя песенка "В лесу родилась ёлочка" в вашем исполнении на узбекском языке в праздничные дни набрала более 200 тысяч просмотров. Как вы относитесь к социальным сетям и насколько вы активный пользователь?
— Соцсетями и мессенджерами пользуюсь активно. Кроме этого, у меня есть свой сайт. Также я есть в Instagram, Facebook, которые мне помогают вести дети.
— Я бы не стал участвовать в концерте с самодеятельными артистами. Они показывают свои технические возможности, а профессиональный музыкант несет творчество.
— Среди ваших учеников - Севара Назархан, Светлана Сайдиева (певица Саида), Лариса Москалева. Но не каждый ведь может стать вашим подопечным. Что, кроме вокальных данных, для вас показатель успеха будущего артиста?
— Что касается Светланы Сайдиевой, то ко мне она пришла уже сформировавшейся вокалисткой. Я готовил ее к международным конкурсам. Кстати, я же предложил ей выступать под псевдонимом Саида.
К сожалению, в последнее время наша профессия превратилась в ремесло, которое заставляет артиста делать что-то специально, нарочно, то, что в театре называется "наигрышем". Все это привело к тому, что зритель перестает думать, у него исчезает вкус к музыке.
— Это правда, что у вас есть собственная методика обучения эстрадному пению?
— Я бы сказал, что это мой собственный подход. Вокал для меня – это наука, и не нужно в ней изобретать велосипед. Есть академическая постановка голоса. В начале обучения я закладываю своим воспитанникам фундамент в виде академического вокала. Освоив технику дыхания и звукоизвлечения, мы начинаем искать индивидуальный характер тембра голоса. Это позволит имитировать и импровизировать. Академический вокал нужен для того, чтобы петь легко. Преподавать вокал – это только треть дела. Нужно из них еще сделать интеллигентных людей, стремящихся в профессию не ради заработка и медийности, а из-за любви к своей работе и людям.
Своих учеников я обязательно вожу к лор-врачу, и мы проводим эндоскопический осмотр. У каждого есть какие-то свои особенности строения горла и гортани. Я сразу слышу, когда у кого-то, возможно, есть дефекты: например, искривление носовой перегородки или полип на голосовой связке. Они должны знать, как это выглядит и как это устранить, чтобы петь профессионально и качественно.
— В 2018 году вы приняли участие в телевизионном проекте Первого канала "Голос.60+". Что вам это дало?
— Мне нравится преодолевать трудности: смогу ли я сделать то-то или то-то. После операции, которую я перенес за год до проекта, мне было интересно проверить себя. В какой-то момент мне показалось, что я стал плохо петь, не хватает дыхания. К слову, я узнал, что в один из прошлых проектов также отбиралась Лариса Москалева, но не прошла даже до слепых прослушиваний. Я удивился: как же так?!Кончено, я понимал, что проект "Голос" — это прежде всего шоу, у которого свой определенный формат. Я знал, что там будут мои старые друзья и коллеги – Наталья Нурмухамедова, Сергей Манукян, Андрей Косинский. Мы очень весело провели время, нас даже хотели выгнать из проекта, настолько шумные мы были. Я изначально рассчитывал на два эфира, но получилось даже три. И когда я узнал сколько стоит минута эфира Первого канала, то сказал: "Ребята, пожалуйста, верните деньгами!"
— После "Голоса" в одном из интервью вы сказали: "Я думаю, что у нас тоже будут такие конкурсы, и если я окажусь членом жюри, то все обязательно будет по-честному". Что вы имели ввиду?
— В таком конкурсе оцениваться будет именно мастерское исполнение. Победа не будет зависеть ни от страны, которую представляет участник, ни от чего-то еще.
— Вы готовите и представляете наших вокалистов на международных конкурсах. Насколько они конкурентоспособны?
— В подготовке важны все нюансы, не только голосовые. Например, я выбрал какого-то вокалиста, у которого, кроме голоса, нет ничего. Я допускаю, что он споет песню на иностранном языке, но не поняв ее, а просто заучив. Когда он оканчивает консерваторию и не знает, как подойти к микрофону, двигаться по сцене, делать реверанс до и после выступления, то это неправильно.
В то же время, если у вокалиста прозвучала хотя бы одна фальшивая нотка, то все члены жюри сразу смотрят на его наставника. Со мной такого, к счастью, никогда не было, но, конечно, это прежде всего мой риск. Я должен думать о престиже исполнителя, о своем и, конечно, нашей страны.
— В конце 2020 года президент Шавкат Мирзиёев наградил вас медалью "Шухрат" за успехи и вклад в развитие культуры. Насколько звания и награды для вас важны?
— Это моя первая медаль. Звания, награды и премии – это слишком большая ответственность. Почему-то мне кажется, что это переоценка моей работы, даже неловко. Я живу и работаю не для этого. На мой взгляд, такие награды должны получать молодые люди для поощрения и мотивации. Но такое внимание и высочайшая оценка государства, конечно же, вдохновляют, дают запал еще усерднее работать. Но я с огромным удовольствием занимаюсь творчеством без наград, потому что мне это интересно.
Три года назад у меня диагностировали рак. Я вовремя обратился к врачам, и меня успешно прооперировали в Индии. Операция длилась 7,5 часов. Полное выздоровление я воспринял как бонус от Бога. Это меня обязывает к тому, чтобы не терять ни минуты. Мне мало дня, чтобы все успеть, поэтому я стремлюсь передать своим ученикам хотя бы то, что знаю сам. Мой главный девиз в жизни: все во имя любви. Я люблю эту жизнь, свою работу и учеников.