Высоцкий любил этот городок больше, чем Ташкент или Бухару — Тимур Валитов

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В день рождения Владимира Высоцкого Sputnik Узбекистан поговорил с одним из самых ярких продолжателей бардовского движения в республике Тимуром Валитовым. Он не только лично видел выступления своего кумира юности, но и многому научился у него, как в творческом, так и в личном плане.
— Как давно вы знакомы с творчеством Высоцкого? Часто ли видели его выступления вживую?
— Творчество Высоцкого я знаю очень глубоко, так как свою собственную творческую биографию я начинал с подражания этому великому человеку. Почти все мои ранние песни были под Высоцкого, и я ничуть не стыжусь этого.
Я считаю взлетом Высоцкого выход в свет фильма "Вертикаль", где было четыре знаковых песни, которые тут же потрясли молодежь. Это было совершенно новым витком в развитии авторской песни. С той поры и зародилась эта любовь к творчеству барда.
Я неоднократно был на концертах Владимира Семеновича – и в Москве, и у нас в Ташкенте. Как-то в республику приехал ВИА "Красные маки", они выступали в первом отделении, а Высоцкий пел во втором отделении концерта. Получилась необычайная солянка – такие разные исполнители. Высоцкий пел всего один час: это было так плотно, нервно, эмоции зашкаливали. Трудно передать ту атмосферу, которая царила в переполненном зале бывшего дворца спорта "Юбилейный", где проходило выступление.
А в Москве, во время полузапретного концерта на Ростокинской текстильной фабрике, которое замаскировали под лекцию о международном положении, Высоцкий сразу попросил зрителей быть предельно внимательными и сдерживать эмоции и овации. Бард заметил, что времени всего час, а вместо продолжительных аплодисментов после каждого исполнения он лучше споет лишнюю песню.
Когда в дни Московской Олимпиады его не стало, это оказалось страшной потерей. Думали, что явление Высоцкого — это что-то временное, мимолетное. Но нет, десятилетия доказали обратное. Прошло более 40 лет, а его творчество по-прежнему живо, оно актуально и неповторим.
— Чему лично вы научились у Высоцкого?
— Прежде всего, искренности, мужеству, принципиальности. И, безусловно, поиску своего собственного пути, своей колеи. У Высоцкого есть замечательная песня на эту тему: "Своя колея ". Вот и у меня так случилось: если в юности я подражал его творчеству, то со временем нашел свой стиль и голос в авторской песне. Но моей путеводной звездой оставался именно Владимир Семенович.
— Для вас Высоцкий в первую очередь бард, поэт или актер?
— Конечно, это, прежде всего, бард, а затем уже все остальное. Его песни оказались пророческими. Он пел о себе так: "не пройдет и полгода, как я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода". Так и случилось – между его рождением и смертью ровно полгода. Он ушел от нас, но потом вернулся и в творчестве своем остается по сей день.
Во всех своих занятиях он отдавался этому делу полностью – и в театре, и на сцене. Я считаю, что это человек, который в своем творчестве прожил тысячу жизней, побывав и моряком, и шахтером, и спортсменом, и альпинистом.
— Есть ли какое-то особое отношение к Высоцкому в Узбекистане?
Высоцкий много раз бывал в Узбекистане – в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Особенно любил заезжать в город Зарафшан, где бывал даже чаще, чем в столице республики. У него был друг Вадим Туманов — золотодобытчик, работавший в Сибири. С ним они часто приезжали в Зарафшан в гости к горнякам. Владимир Семенович очень их любил, преклонялся перед этой профессией. Вы не представляете, сколько километров магнитофонных лент с его песнями там было записано.
— Какой период переживает жанр бардовской песни в Узбекистане сегодня? Есть ли молодежь или в основном люди советской эпохи?
— Конечно, исполнителей старой школы гораздо больше, но приходят и молодые авторы, которые сами пишут песни, исполняют. Они самобытные, талантливые. У нас это движение живет и развивается. За 27 лет истории Клуба бардовской песни "Арча" выросло не одно поколение певцов с гитарой. Даже внуки первых участников к нам приходят. Не так много, но они есть. Причем, у нас ведь не только творческие вечера проходят — в республике регулярно собираются крупные фестивали: "Чимганское эхо" в июне и "Осенний аккорд" — в конце сентября. Первый Чимганский фестиваль состоялся в далеком 1977 году, а на его открытие приезжали такие знаменитые барды как Сергей Никитин, Степан Балакин, Александр Суханов и другие мэтры этого жанра.
— Что сегодня, спустя 40 лет после кончины поэта, привлекает молодежь в творчестве Высоцкого?
— Высоцкий вне времени, вне каких-то застывших исторических дат. Он поет в своих песнях о вечном – о героизме, смелости, предательстве, трусости. Каждую песню будто сам проживаешь с ним. Вспомнить хотя бы его строки из песни "Тишина", или о "Братские могилы". Это так искренне, так проникновенно. Разве такое еще напишешь?
Еще один план и пласт его творчества – юмористический. Его шуточные песни до сих пор смешны, даже сегодня. Вечна актуальная и его излюбленная спортивная тематика.
— Есть ли будущее у авторской песни в современно мире и в частности в Узбекистане?