Высоцкий любил этот городок больше, чем Ташкент или Бухару — Тимур Валитов

Со дня рождения поэта, актера и исполнителя собственных песен Владимира Высоцкого прошло 83 года. О влиянии барда на его современников и на молодое поколение Узбекистана рассказал председатель клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В день рождения Владимира Высоцкого Sputnik Узбекистан поговорил с одним из самых ярких продолжателей бардовского движения в республике Тимуром Валитовым. Он не только лично видел выступления своего кумира юности, но и многому научился у него, как в творческом, так и в личном плане.

— Как давно вы знакомы с творчеством Высоцкого? Часто ли видели его выступления вживую?

— Творчество Высоцкого я знаю очень глубоко, так как свою собственную творческую биографию я начинал с подражания этому великому человеку. Почти все мои ранние песни были под Высоцкого, и я ничуть не стыжусь этого.

В студенческие годы я был в Москве на практике и видел в театре практически весь репертуар Высоцкого на Таганке. Это и "Жизнь Галилея", и "Добрый человек из Сезуана", и "Десять дней, которые потрясли мир", ну и, конечно же, легендарный "Гамлет". Это было неизгладимое впечатление, когда он читал свой монолог. Декорации там имели второстепенное значение. Это было потрясающе.

Я считаю взлетом Высоцкого выход в свет фильма "Вертикаль", где было четыре знаковых песни, которые тут же потрясли молодежь. Это было совершенно новым витком в развитии авторской песни. С той поры и зародилась эта любовь к творчеству барда.

Я неоднократно был на концертах Владимира Семеновича – и в Москве, и у нас в Ташкенте. Как-то в республику приехал ВИА "Красные маки", они выступали в первом отделении, а Высоцкий пел во втором отделении концерта. Получилась необычайная солянка – такие разные исполнители. Высоцкий пел всего один час: это было так плотно, нервно, эмоции зашкаливали. Трудно передать ту атмосферу, которая царила в переполненном зале бывшего дворца спорта "Юбилейный", где проходило выступление.

Из личного архива Тимура Валитова Председатель клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов

А в Москве, во время полузапретного концерта на Ростокинской текстильной фабрике, которое замаскировали под лекцию о международном положении, Высоцкий сразу попросил зрителей быть предельно внимательными и сдерживать эмоции и овации. Бард заметил, что времени всего час, а вместо продолжительных аплодисментов после каждого исполнения он лучше споет лишнюю песню.

Культура Тимур Валитов о концерте Высоцкого в Ташкенте: это было безумие — плотно, нервно, живо

Многие его поклонники приходили на концерты с магнитофонами, чтобы записать выступление Высоцкого, бегали искали розетки. Владимир Семенович просил этого не делать, обещал после завершения вечера всем желающим продать качественно записанные пленки с песнями.

Когда в дни Московской Олимпиады его не стало, это оказалось страшной потерей. Думали, что явление Высоцкого — это что-то временное, мимолетное. Но нет, десятилетия доказали обратное. Прошло более 40 лет, а его творчество по-прежнему живо, оно актуально и неповторим.

Из личного архива Тимура Валитова Председатель клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов

— Чему лично вы научились у Высоцкого?

— Прежде всего, искренности, мужеству, принципиальности. И, безусловно, поиску своего собственного пути, своей колеи. У Высоцкого есть замечательная песня на эту тему: "Своя колея ". Вот и у меня так случилось: если в юности я подражал его творчеству, то со временем нашел свой стиль и голос в авторской песне. Но моей путеводной звездой оставался именно Владимир Семенович.

— Для вас Высоцкий в первую очередь бард, поэт или актер?

— Конечно, это, прежде всего, бард, а затем уже все остальное. Его песни оказались пророческими. Он пел о себе так: "не пройдет и полгода, как я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода". Так и случилось – между его рождением и смертью ровно полгода. Он ушел от нас, но потом вернулся и в творчестве своем остается по сей день.

Во всех своих занятиях он отдавался этому делу полностью – и в театре, и на сцене. Я считаю, что это человек, который в своем творчестве прожил тысячу жизней, побывав и моряком, и шахтером, и спортсменом, и альпинистом.

— Есть ли какое-то особое отношение к Высоцкому в Узбекистане?

Высоцкий много раз бывал в Узбекистане – в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Особенно любил заезжать в город Зарафшан, где бывал даже чаще, чем в столице республики. У него был друг Вадим Туманов — золотодобытчик, работавший в Сибири. С ним они часто приезжали в Зарафшан в гости к горнякам. Владимир Семенович очень их любил, преклонялся перед этой профессией. Вы не представляете, сколько километров магнитофонных лент с его песнями там было записано.

— Не могу сказать, что в Узбекистане все поголовно фанатели от Высоцкого, но песни его любили, пели и продолжают исполнять. Есть отдельные барды, которые специализируются на его песнях и манере исполнения — с такой же хрипотцой. Например, Валерий Мудрый. Такие выступления всегда проходят на ура, ведь его репертуар вне времени. Это песни о вечных философских темах, о поиске смысла жизни.

© Sputnik / Джуманиязов Город Зарафшан в Навоийской области Узбекистана, возведенный в пустыне Кызылкум, рядом с крупным месторождением золота и урана.

В последней картине о Высоцком – "Спасибо, что живой", показали те места в Узбекистане, где бывал бард. Но сам его образ, конечно, разочаровал. Это не тот Высоцкий, которого я знал. Печально, что авторы сделали акцент на его болезни, при жизни я не видел его таким.

— Какой период переживает жанр бардовской песни в Узбекистане сегодня? Есть ли молодежь или в основном люди советской эпохи?

— Конечно, исполнителей старой школы гораздо больше, но приходят и молодые авторы, которые сами пишут песни, исполняют. Они самобытные, талантливые. У нас это движение живет и развивается. За 27 лет истории Клуба бардовской песни "Арча" выросло не одно поколение певцов с гитарой. Даже внуки первых участников к нам приходят. Не так много, но они есть. Причем, у нас ведь не только творческие вечера проходят — в республике регулярно собираются крупные фестивали: "Чимганское эхо" в июне и "Осенний аккорд" — в конце сентября. Первый Чимганский фестиваль состоялся в далеком 1977 году, а на его открытие приезжали такие знаменитые барды как Сергей Никитин, Степан Балакин, Александр Суханов и другие мэтры этого жанра.

Из личного архива Тимура Валитова Председатель клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов

— Что сегодня, спустя 40 лет после кончины поэта, привлекает молодежь в творчестве Высоцкого?

— Высоцкий вне времени, вне каких-то застывших исторических дат. Он поет в своих песнях о вечном – о героизме, смелости, предательстве, трусости. Каждую песню будто сам проживаешь с ним. Вспомнить хотя бы его строки из песни "Тишина", или о "Братские могилы". Это так искренне, так проникновенно. Разве такое еще напишешь?

Еще один план и пласт его творчества – юмористический. Его шуточные песни до сих пор смешны, даже сегодня. Вечна актуальная и его излюбленная спортивная тематика.

— Есть ли будущее у авторской песни в современно мире и в частности в Узбекистане?

Из личного архива Тимура Валитова Председатель клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов

— Разумеется, зародившись однажды, она уже не умрет. Авторская песня – это умная песня, она учит взаимопониманию. Это вам не два притопа три прихлопа. Песня – это слова души, музыка – ее крылья, а исполнение – сам полет. Если какого-то из этих компонентов не достает, значит авторская песня не состоялась. Это всегда личные переживания, личный жизненный опыт, в котором благодарный слушатель найдет для себя духовную пищу.