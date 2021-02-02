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Зал театра

Российский режиссер поставит спектакль в Молодежном театре Узбекистана

© Flickr / The Shopping Sherpa
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210202/15915352/Rossiyskiy-rezhisser-postavit-spektakl-v-Molodezhnom-teatre-Uzbekistana.html

Режиссер будет работать с труппой театра над постановкой спектакля "Леди на день". Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан поставит на сцене Государственного молодежного театра Узбекистана в Ташкенте спектакль "Леди на день", сообщает пресс-служба театра.

"Сегодня ночью к нам прилетел известный российский режиссер театра и кино, продюсер, телеведущий и киноактер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан", - говорится в информации.

Режиссер будет работать с труппой театра над постановкой спектакля "Леди на день".

К сюжету спектакля Астрахан обращался еще в 2002 году в снятом им двухсерийном художественном фильме "Леди на день" - ремейке ленты 1933-го голливудского режиссера Фрэнка Капры "Леди на один день". 

Теги:
Театр, Культура, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Кино, кинорежиссер, режиссер



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