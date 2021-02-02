Российский режиссер поставит спектакль в Молодежном театре Узбекистана

Режиссер будет работать с труппой театра над постановкой спектакля "Леди на день". Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан поставит на сцене Государственного молодежного театра Узбекистана в Ташкенте спектакль "Леди на день", сообщает пресс-служба театра.

"Сегодня ночью к нам прилетел известный российский режиссер театра и кино, продюсер, телеведущий и киноактер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан", - говорится в информации.

Режиссер будет работать с труппой театра над постановкой спектакля "Леди на день".

К сюжету спектакля Астрахан обращался еще в 2002 году в снятом им двухсерийном художественном фильме "Леди на день" - ремейке ленты 1933-го голливудского режиссера Фрэнка Капры "Леди на один день".