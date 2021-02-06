Масштабная выставка узбекских мастеров пройдет в Ташкенте 7 февраля

Свои работы представят более ста умельцев, в числе которых Есения Масудова (изделия из адраса), Ольга Кочубей (украшения), Оксана и Александр Середюк (куклы ручной работы), Светлана Шихова (сумки), Рохила Султанова (батик), Мавлуда Хамдамова (сюзане, тюбетейки, джияки, одежда), Бахтиёр Назиров (посуда), Зулайхо Каримова (сюзане, покрывала, наволочки и зардиворы).
Мероприятие пройдет в International Hotel Tashkent, время работы выставки — с 10.00 до 18.00. Вход свободный.
Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана на этой неделе подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", проект которой планируется подготовить в мае, а начать строительство — в сентябре.