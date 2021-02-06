Масштабная выставка узбекских мастеров пройдет в Ташкенте 7 февраля

Мероприятие состоится в International Hotel Tashkent, время работы выставки — с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Выставка-продажа творений мастеров из разных регионов Узбекистана пройдет в Ташкенте 7 февраля, сообщается на Telegram-канале "Потребитель.уз".

Свои работы представят более ста умельцев, в числе которых Есения Масудова (изделия из адраса), Ольга Кочубей (украшения), Оксана и Александр Середюк (куклы ручной работы), Светлана Шихова (сумки), Рохила Султанова (батик), Мавлуда Хамдамова (сюзане, тюбетейки, джияки, одежда), Бахтиёр Назиров (посуда), Зулайхо Каримова (сюзане, покрывала, наволочки и зардиворы).

Мероприятие пройдет в International Hotel Tashkent, время работы выставки — с 10.00 до 18.00. Вход свободный.