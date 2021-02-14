Цветы, викторины и фильмы: день Бабура отметили в Ташкенте

Выдающемуся государственному деятелю, поэту Захириддину Мухаммаду Бабуру 14 февраля исполняется 538 лет. Дата не круглая, но чествования великого предка проходят по всему Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В столице на территории Аллеи литераторов состоялось возложение венка в честь 538-летия со дня рождения Бабура. МЕроприяте было организовано военно-техническим институтом Национальной гвардии республики.

Сотни курсантов и офицеров, одетых в исторические костюмы той эпохи, выстроились в почетном карауле и к монументу великому государственному деятелю и поэту средневековья были возложены цветы в честь памятной даты. В церемонии участвовали курсанты Академии внутренних дел, МЧС, студенты Ташкентского государственного юридического университета, члены Союза писателей Узбекистана, актеры Государственного драматического театра и ученые.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мероприятия в Аллее литераторов в честь 538-летия со дня рождения Бабура

Выступавшие на торжественном собрании отметили актуальность творчества Бабура даже спустя пять веков. В качестве наиболее яркого примера они привели "Бобурнома" — шедевр мировой литературы, воплотивший в себе множество духовно-нравственных, воспитательных вопросов, патриотизм и преданность стране.

Курсанты института провели интеллектуальный конкурс "Заковат", посвященный жизни и творчеству Бабруа, а также презентации книг.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Нацгвардейцы в исторических костюмах в день рождения Бабура

Кроме того, к очередной годовщине со дня рождения Бабура в Узбекистане были сняты историко-художественный фильм "Рождение тигра" и историко-документальная картина "По следам тигра". Проект организован Военно-техническим институтом Национальной гвардии при поддержке Национального агентства "Узбеккино".