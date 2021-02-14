Цветы, викторины и фильмы: день Бабура отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В столице на территории Аллеи литераторов состоялось возложение венка в честь 538-летия со дня рождения Бабура. МЕроприяте было организовано военно-техническим институтом Национальной гвардии республики.
Сотни курсантов и офицеров, одетых в исторические костюмы той эпохи, выстроились в почетном карауле и к монументу великому государственному деятелю и поэту средневековья были возложены цветы в честь памятной даты. В церемонии участвовали курсанты Академии внутренних дел, МЧС, студенты Ташкентского государственного юридического университета, члены Союза писателей Узбекистана, актеры Государственного драматического театра и ученые.
Выступавшие на торжественном собрании отметили актуальность творчества Бабура даже спустя пять веков. В качестве наиболее яркого примера они привели "Бобурнома" — шедевр мировой литературы, воплотивший в себе множество духовно-нравственных, воспитательных вопросов, патриотизм и преданность стране.
Курсанты института провели интеллектуальный конкурс "Заковат", посвященный жизни и творчеству Бабруа, а также презентации книг.