00:27 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Рынок Абу-Сахий в Ташкенте

Для восьми видов товаров Узбекистан отменил ограничения на экспорт

REUTERS / Stringer
Экономика
Получить короткую ссылку
338811

Юридическим лицам указ президента разрешил безналичные расчеты с использованием корпоративных банковских карт без заключения договоров купли-продажи.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Ограничения на экспорт по восьми видам товаров отменят в Узбекистане с 1 января 2019 года, следует из указа президента "О мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках".

В число товаров, для экспорта которых снимут ограничения, вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свиной жир и жир домашней птицы, растительные масла, сахар, хлебобулочные изделия, вольфрамовые руды и концентраты, шелковые отходы.

Дехканский рынок в Ташкенте
Министерство юстиции
В Узбекистане отменят лицензии на оптовую торговлю
В соответствии с указом, с 1 января 2019 года отменяется лицензирование деятельности по осуществлению оптовой торговли и особого порядка налогообложения предприятий торговли, а также не будет действовать специальный порядок учета выручки от реализации отдельных видов подакцизных товаров (автомобили, растительное масло и другие) и ее использования. Не будет действовать и требование о получении разрешения на выездную торговлю.

Документом отменены санкции за просроченную дебиторскую задолженность, возникающую во взаимоотношениях с контрагентами у организаций с долей государства в уставном капитале менее 50% и требование о 15%-ной предоплате на внутреннем рынке по сделкам организаций с долей государства менее 50%.

Графики выставления продукции на биржевые торги теперь не нужно согласовывать с Госкомконкуренции.

С 1 ноября вводится порядок, в соответствии с которым товарно-сырьевым биржам предоставляется право создавать дочерние хозяйственные общества по организации хранения и логистики реализуемой на бирже продукции, а также разработке и внедрению информационно-коммуникационных технологий. Высоколиквидные виды продукции, сырья и материалов, завезенные по импорту, теперь можно без ограничений реализовывать на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах, по усмотрению их собственников.

Юридическим лицам указ разрешил безналичные расчеты с использованием корпоративных банковских карт без заключения договоров купли-продажи.

Документом также установлено, что физические лица могут вывозить за пределы Узбекистана без представления таможенной декларации товары общей стоимостью не более 5 тысяч долларов США.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054