Навоийский комбинат к 2028 году углубится в "Мурунтау"

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) в 2018-2027 годах осуществит проект по расширению добычи золота на карьере "Мурунтау" стоимостью 733,9 миллиона долларов, следует из постановления кабинета министров Узбекистана.
"Утвердить основные технико-экономические параметры технико-экономического обоснования инвестиционного проекта общей стоимостью 733,9 миллиона долларов", - говорится в документе.
Проект предусматривает отработку пятой очереди карьера до глубины 900-950 метров на первом этапе, что позволит увеличить добычу на 30%, до 47 миллионов тонн руды в год. В начале 2018 года НГМК приступил к общестроительным работам в рамках расширения карьера.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств НГМК, которые составят 445,9 миллиона долларов и кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 288 миллионов долларов.
По данным НГМК, комбинат в 2017–2026 годах планирует реализовать 27 проектов по модернизации действующих и строительству новых производств общей стоимостью более 3 миллиардов долларов. Их осуществление позволит на 30% увеличить производственную мощность комбината, а также создать дополнительно около 31 тысячи рабочих мест.
НГМК - один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота. Производство драгметалла на комбинате в последние годы составляло более 70 тонн при общей добыче этого металла в республике около 100 тонн. Производственный комплекс НГМК в настоящее время объединяет четыре металлургических завода в Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и Зармитане (ГМЗ-4).