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Хостел

В Ташкенте построят гостиницу для бюджетных путешествий

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Проект профинансирует компания Yuco Alliance, которая имеет представительство в столице Узбекистана. Для постояльцев подготовят 120 номеров.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Представители хокимията Ташкента и компаний Best Western (Ирландия) и Yuco Alliance обсудили перспективы строительства в столице трехзвездочной гостиницы. Общая сумма инвестиций в проект составит 5-6 миллионов долларов, средства выделит Yuco Alliance. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

"В то же время со стороны Best Western будет предоставлена франшиза, по стандартам которой будут вестись строительство и рабочий процесс", — говорится в сообщении.

Хокимият пообещал выделить подходящий участок. Для постояльцев подготовят 120 номеров.

Встреча представителей хокимията Ташкента и компаний Best Western (Ирландия) и Yuco Alliance
Пресс-служба администрации Ташкента
Встреча представителей хокимията Ташкента и компаний Best Western (Ирландия) и Yuco Alliance

Ранее сообщалось, что Узбекистан договорился с Кореей о строительстве гостиниц в Ташкенте, а с Индонезией — в Бухаре и Самарканде.

Туристы в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Самарканде реконструируют гостиницу Afrosiyob Palace
Кроме того, сингапурская компания Exim Investments Ple LTD отремонтирует гостиницу Afrosiyob Palace в Самарканде. Иностранцы ликвидируют задолженность отеля перед госбюджетом республики и государственными целевыми фондами, по заработной плате, а также перед другими кредиторами с выполнением инвестиционных и социальных обязательств. За два года в проект инвестируют 12 миллионов долларов.

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Теги:
Узбекистан, гостиница, Ташкент



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    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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