В Ташкенте построят гостиницу для бюджетных путешествий

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Представители хокимията Ташкента и компаний Best Western (Ирландия) и Yuco Alliance обсудили перспективы строительства в столице трехзвездочной гостиницы. Общая сумма инвестиций в проект составит 5-6 миллионов долларов, средства выделит Yuco Alliance. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В то же время со стороны Best Western будет предоставлена франшиза, по стандартам которой будут вестись строительство и рабочий процесс", — говорится в сообщении.

Хокимият пообещал выделить подходящий участок. Для постояльцев подготовят 120 номеров.

Пресс-служба администрации Ташкента Встреча представителей хокимията Ташкента и компаний Best Western (Ирландия) и Yuco Alliance

Ранее сообщалось, что Узбекистан договорился с Кореей о строительстве гостиниц в Ташкенте, а с Индонезией — в Бухаре и Самарканде.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Самарканде реконструируют гостиницу Afrosiyob Palace

Кроме того, сингапурская компания Exim Investments Ple LTD отремонтирует гостиницу Afrosiyob Palace в Самарканде. Иностранцы ликвидируют задолженность отеля перед госбюджетом республики и государственными целевыми фондами, по заработной плате, а также перед другими кредиторами с выполнением инвестиционных и социальных обязательств. За два года в проект инвестируют 12 миллионов долларов.