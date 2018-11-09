МВФ озвучил прогнозы относительно ВВП Узбекистана в 2018-2019 годах

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 годах на уровне 5%, перспективы страны в большей мере связаны с экономическими реформами, заявил директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юху Кяхконен.
Эксперты МВФ провели в Ташкенте презентацию обзора "Перспективы развития региональной экономики Кавказа и Центральной Азии" с участием руководства Центробанка Узбекистана и представителей финансовых структур и банков страны. По данным обзора, рост в регионе в 2018-2019 годы составит 4%, что намного ниже средних темпов роста в размере 9%, наблюдавшихся в первом десятилетии этого века.
"Если говорить про Узбекистан, то наши прогнозы - 5% (роста ВВП - ред.) в этом году и в следующем", - сказал Кяхконен в ходе презентации.
По его оценке, перспективы экономического роста страны в большей степени зависят от проводимых реформ, чем от влияния внешних факторов.
"Мы считаем, что ЦБ Узбекистана занимает абсолютно правильную позицию, имеет место ужесточение монетарной политики, предпринимаются активные меры по контролю за ростом инфляции", - добавил Кяхконен.
По данным фонда, инфляция в стране в 2018 году ожидается на уровне 19,2%, в 2019 году - 14,9%.
Заместитель председателя ЦБ Узбекистана Илхом Норкулов сообщил, что по итогам 2018 года правительство и регулятор ожидают рост ВВП на уровне 5,2-5,3%, в следующем году - в районе 5,4%. Уровень инфляции - 16-17% и 13-15% соответственно.
"При оценке исходим из того, что монетарные факторы будут минимальными", - добавил Норкулов.
По официальным данным, инфляция на потребительском рынке Узбекистана по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты - сума - и либерализацией валютного рынка страны. По данным правительства Узбекистана, ВВП страны вырос на 5,5% по итогам 2017 года.
В сентябре этого года Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2018 году до 4,9% с 5,5% в апреле. Снижение прогноза ВВП связано с затяжными последствиями прошлогодней девальвации национальной валюты, отметили эксперты банка. При этом АБР сохранил прогноз инфляции в Узбекистане в 2018 году на уровне 16% и в 2019 году —14%, против 14,4% по итогам 2017 года.