Фармацевтические войны: Узбекистан заблокировал ввоз лекарств из Украины

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Узбекистан заблокировал импорт украинских медицинских препаратов. Об этом сообщает портал "Новороссия" со ссылкой на Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины.
В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Узбекистана не объясняет, почему не проводит ее таможенное оформление, указывается в сообщении.
Украинское издание предполагает, что остановка процесса растаможивания связана с ответом властей Узбекистана на проведение Украиной антисубсидиционного расследования в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана в Украину.
Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром" выступила с жалобой на то, что импорт легковых автомобилей из Узбекистана осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что может причинить существенный вред украинскому товаропроизводителю.
В свою очередь, фармпроизводители просят разобраться в причинах происходящего и выработать пути решения по выходу из ситуации.
Ранее стало известно о планах строительства в Узбекистане совместного с Украиной фармацевтического предприятия.