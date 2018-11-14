Фармацевтические войны: Узбекистан заблокировал ввоз лекарств из Украины

Производители фармацевтической продукции из Украины не могут растаможить лекарственные средства для ввоза в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Узбекистан заблокировал импорт украинских медицинских препаратов. Об этом сообщает портал "Новороссия" со ссылкой на Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины.

В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Узбекистана не объясняет, почему не проводит ее таможенное оформление, указывается в сообщении.

Украинское издание предполагает, что остановка процесса растаможивания связана с ответом властей Узбекистана на проведение Украиной антисубсидиционного расследования в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана в Украину.

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Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром" выступила с жалобой на то, что импорт легковых автомобилей из Узбекистана осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что может причинить существенный вред украинскому товаропроизводителю.

В свою очередь, фармпроизводители просят разобраться в причинах происходящего и выработать пути решения по выходу из ситуации.

Ранее стало известно о планах строительства в Узбекистане совместного с Украиной фармацевтического предприятия.