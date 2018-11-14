Бедным дадут больше: Узбекистан хочет увеличить расходы на социальную сферу

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Узбекистан в 2019 году планирует направить на социальные нужды 54% расходов госбюджета, или 57 822,3 млрд сумов.
Исполнение государственного бюджета за 9 месяцев 2018 года и проект госбюджета на 2019 год стали основными темами расширенного заседания Комитета законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по труду и социальным вопросам.
Как отметили депутаты, из-за изменения потребительских цен реальные темпы роста общих доходов населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 111,4%, а реальный рост общих доходов на душу населения – 109,5%.
При обсуждении проекта бюджета на 2019 год депутаты подчеркнули, что 54% расходов будут направлены на улучшение жилищных и социально-бытовых условий населения, совершенствование системы социальной поддержки, достижение устойчивого экономического роста, создание новых рабочих мест. Приоритет будет отдан социальной сфере и социальной поддержке населения. В денежном выражении на эти расходы направят 57 822,3 млрд сумов. Это на 34,4% больше показателей прошлого года.
На помощь малообеспеченным семьям и семьям с детьми до 14 лет выделят 643,5 млрд сумов. Это позволит увеличить количество семей, получающих пособие, с 507 тысяч до 621 тысяч, или в 1,2 раза.
В Государственный фонд содействия занятости выделят из государственного бюджета Узбекистана 300 млрд сумов. В результате появится возможность обеспечить занятость ежемесячно дополнительно 140 тысячам человек.