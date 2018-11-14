Бедным дадут больше: Узбекистан хочет увеличить расходы на социальную сферу

На социальную сферу в следующем году планируется выделить на 34,4% больше средств, чем в этом.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Узбекистан в 2019 году планирует направить на социальные нужды 54% расходов госбюджета, или 57 822,3 млрд сумов.

Исполнение государственного бюджета за 9 месяцев 2018 года и проект госбюджета на 2019 год стали основными темами расширенного заседания Комитета законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по труду и социальным вопросам.

Как отметили депутаты, из-за изменения потребительских цен реальные темпы роста общих доходов населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 111,4%, а реальный рост общих доходов на душу населения – 109,5%.

За 9 месяцев этого года на финансирование социальных расходов потратили 53,4% от общих расходов госбюджета. Относительно ВВП эти расходы составили 11,8%. На финансирование заработной платы и отчислений на заработную плату направили 19 трлн сумов, или почти 65,8% средств, выделенных из госбюджета на социальную сферу и социальную поддержку населения.

При обсуждении проекта бюджета на 2019 год депутаты подчеркнули, что 54% расходов будут направлены на улучшение жилищных и социально-бытовых условий населения, совершенствование системы социальной поддержки, достижение устойчивого экономического роста, создание новых рабочих мест. Приоритет будет отдан социальной сфере и социальной поддержке населения. В денежном выражении на эти расходы направят 57 822,3 млрд сумов. Это на 34,4% больше показателей прошлого года.

Расходы на социальные пособия, материальную помощь и компенсации малообеспеченным семьям составят 5 267,2 млрд сумов. Это больше, чем в прошлом году, на 58,5%.

На помощь малообеспеченным семьям и семьям с детьми до 14 лет выделят 643,5 млрд сумов. Это позволит увеличить количество семей, получающих пособие, с 507 тысяч до 621 тысяч, или в 1,2 раза.

В Государственный фонд содействия занятости выделят из государственного бюджета Узбекистана 300 млрд сумов. В результате появится возможность обеспечить занятость ежемесячно дополнительно 140 тысячам человек.