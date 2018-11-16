Голубоглазый люкс: GM Uzbekistan представила новый Malibu Turbo

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Компания GM Uzbekistan представила новую модель Malibu Turbo насыщенно голубого цвета, сообщает пресс-служба концерна.

Ранее автомобиль был представлен в черном и белом цветах, оттенке мокрого асфальта и жемчужно-белом. Цвет Old Blue Eyes оказался пятым.

В конце сентября General Motors в два раза сократила сроки поставок автомобилей Cobalt и Malibu Turbo. Теперь будущие владельцы смогут получить машину уже через 25 дней вместе 60, Malibu Turbo - через 45 рабочих дней вместо 90. Новые правила закрепили юридически.

Кроме того, узбекский автопроизводитель пересмотрел правила продажи – он разрешил приобретать автомобили в любом автосалоне, даже если в данный момент необходимой модели или понравившегося цвета нет в наличии по конкретному адресу.