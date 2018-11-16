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Германия готова помогать устойчивому развитию экономики Узбекистана

© Flickr/ Jay Plemon
Экономика
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Немецкую делегацию на межправительственных консультациях в Ташкенте возглавила руководитель отдела Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Кэтрин Оэллерс.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Германия и Узбекистан возобновят сотрудничество в области устойчивого развития экономики, сообщает пресс-служба Госкомитета по инвестициям.

Очередные узбекско-германские межправительственные консультации по финансово-техническому сотрудничеству прошли в Ташкенте. Германию представляла руководитель отдела Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (БМЦ) Кэтрин Оэллерс. Также в состав немецкой делегации вошли специалисты Германского банка развития KfW и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

С узбекской стороны заседание возглавил первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов, при участии руководителей министерств и ведомств Узбекистана.

Обсуждались результаты взаимодействия и проектные предложения по дальнейшему развитию двусторонних отношений между Узбекистаном и Германией.

"При финансово-техническом содействии правительства Германии в Узбекистане реализован целый ряд важных проектов, направленных на развитие систем профессионального образования, здравоохранения, сельского хозяйства, малого бизнеса, транспортной инфраструктуры. Мы также выражаем признательность партнерам – банку KfW и Германскому обществу по международному сотрудничеству (GIZ) за активную деятельность и эффективное сотрудничество в Узбекистане", - отметил Кудратов.

В ходе консультаций стороны договорили о возобновлении сотрудничества в области устойчивого развития экономики, что будет способствовать росту благосостояния населения, развитию малого и частного бизнеса и других направлений.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом
© МИД Узбекистана
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В рамках организованных сессий представители нескольких министерств и госкомитетов обсудили потенциальные инвестиционные проекты для дальнейшей кооперации с Германией в целях развития.

Часть вопросов была посвящена сотрудничеству по региональным проектам укрепления качественной инфраструктуры в странах Центральной Азии, поощрения верховенства права, профессионального образования, упрощения процедур торговли  и других.

Накануне межправительственных консультаций Кэтрин Оэллерс посетила Республиканский научный центр педиатрии и приняла участие в церемонии открытия учебного центра педиатрической радиологии, реализуемого совместно с KfW и GIZ.

В рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Узбекистана с правительством Германии на развитие инвестиционных проектов в здравоохранении немецкие партнеры выделили 11,3 млн евро. Из них 10,3 млн евро Узбекистан направил на модернизацию областных многопрофильных медицинских центров и миллион евро - на реализацию программы борьбы с туберкулезом.




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