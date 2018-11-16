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Презентация автомобиля Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018.

LADA представила все свои модели в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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В Ташкенте после ребрендинга открылся автосалон, который стал 12-м дилером компании в республике.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Компания LADA после ребрендинга открыла в Ташкенте автосалон, сообщает пресс-служба российского производителя.

Также в Узбекистане представили автомобили LADA Granta и LADA Vesta Cross, автосалон стал 12-м в стране.

По мнению специалистов, республика – одно из самых перспективных направлений для развития компании, за 10 месяцев удалось продать 2,1 тысячи автомобилей, лидер – LADA Vesta.

"Таким образом, сегодня в стране представлен полный модельный ряд LADA", — говорится в сообщении на сайте компании.

В начале ноября стало известно о намерениях южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Company выйти на узбекский рынок.

Узбекский авторынок долго был представлен только машинами отечественного производства, однако все изменил взрывной рост продаж российского "АвтоВАЗа" в 2017 году. Сегодня Россия постоянно укрепляет позиции в автомобильной сфере.

Теги:
Автомобили, Узбекистан, Lada



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