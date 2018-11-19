Популярной у мигрантов системе "Юнистрим" ограничили обменные операции

К ограничениям привели нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, обнаруженные во время внеплановой проверки Центробанка России.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Центробанк России ограничил популярной у мигрантов системе денежных переводов "Юнистрим" обменные операции с наличной валютой, сообщает "Коммерсант".

Ограничения сроком на полгода введены после внеплановой проверки компании, в ходе которой обнаружились нарушения при идентификации клиентов, совершавших крупные валютообменные операции.

Существенную долю доходов "Юнистрима" составляли операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах. В некоторых странах СНГ обмен в конечной точке затруднен и конвертация обязательна. Ранее "Юнистрим" в таких случаях сначала производил классическую валютообменную операцию, а потом перевод. Но теперь запрет ЦБ сделал это невозможным.

"Юнистрим" — российская национально значимая платежная система, работает с 2001 года. С 2006 года получила банковскую лицензию, но основной бизнес по-прежнему связан с денежными переводами, где рыночная доля "Юнистрима" превышает 25%.

Напомним, во втором квартале 2018 года в Узбекистан из России поступило свыше миллиарда долларов, в том числе 759 миллионов – от граждан республики и 318 миллионов – от граждан России. Средняя сумма одного перевода составила 375 долларов. При этом в Таджикистан за указанный период из РФ отправили всего 672 миллиона долларов, в Кыргызстан – 681 миллион долларов.