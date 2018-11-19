12:41 19 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Сборка и выпуск грузовиков Hyundai

Когда в Узбекистане заработает завод Hyundai по выпуску коммерческих авто

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
Получить короткую ссылку
178 0 0

В ноябре 2017 года в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Южную Корею был заключен меморандум об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Южнокорейская компания Hyundai в сентябре 2019 года запустит в Наманганской области производство коммерческого автотранспорта*, передает РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации.

Производство обновленного Hyundai Solaris в Ленинградской области
© Sputnik / Михаил Киреев
Долгожданный выбор: Hyundai начнет экспорт легковых авто в Узбекистан

По информации хокимията, в десятых числах ноября в Туракурганском районе Наманганской области состоялась церемония закладки первого камня завода Hyundai-Namangan KD, который будет производить коммерческую автомобильную технику.

Планируется, что первая продукция сойдет с конвейера в сентябре 2019 года.

Поначалу производители хотят выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов и постепенно увеличить объемы производства до 2,5 тысячи единиц. В среднесрочный перспективе уровень локализации производства может достигнуть 50% машин.

В ноябре 2017 года в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Южную Корею был заключен меморандум о взаимопонимании в области организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане.

* Автомобили для бизнеса, например, для перевозки грузов. К коммерческим авто принято относить легкие грузовики и микроавтобусы.

По теме

LADA представила все свои модели в Узбекистане
Теги:
Автомобили, Hyundai, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Фестиваль воздухоплавания в Мексике
Завораживающее зрелище: свыше 150 воздушных шаров поднялись в небо
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054