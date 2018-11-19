Когда в Узбекистане заработает завод Hyundai по выпуску коммерческих авто

В ноябре 2017 года в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Южную Корею был заключен меморандум об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Южнокорейская компания Hyundai в сентябре 2019 года запустит в Наманганской области производство коммерческого автотранспорта*, передает РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации.

© Sputnik / Михаил Киреев Долгожданный выбор: Hyundai начнет экспорт легковых авто в Узбекистан

По информации хокимията, в десятых числах ноября в Туракурганском районе Наманганской области состоялась церемония закладки первого камня завода Hyundai-Namangan KD, который будет производить коммерческую автомобильную технику.

Планируется, что первая продукция сойдет с конвейера в сентябре 2019 года.

Поначалу производители хотят выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов и постепенно увеличить объемы производства до 2,5 тысячи единиц. В среднесрочный перспективе уровень локализации производства может достигнуть 50% машин.

В ноябре 2017 года в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Южную Корею был заключен меморандум о взаимопонимании в области организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане.

* Автомобили для бизнеса, например, для перевозки грузов. К коммерческим авто принято относить легкие грузовики и микроавтобусы.