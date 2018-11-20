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Coca-Cola на прилавках магазина

ЕБРР хочет в 2019 году закончить приватизацию Coca-Cola в Узбекистане

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Цель завершения сделки - получение правительством Узбекистана справедливой цены за каждую акцию Coca-Cola.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития планирует завершить сделку по продаже госактивов и привлечению стратегического инвестора в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам во вторник глава представительства ЕБРР в Узбекистане Алкис Дракинос, одна из целей – получение правительством Узбекистана справедливой цены за каждую акцию.

Продукция завода Coca-Cola
© Sputnik / Григорий Сысоев
Узбекистан рассчитывает на инвестиции Coca-Cola

По его словам, правительство Узбекистана привлекло ЕБРР к приватизации СП после визита в Узбекистан президента банка Сумы Чакбарти в августе.

Европейский банк реконструкции развития надеется выступить в данном случае в качестве справедливого брокера и инвестора для этой операции в Узбекистане.

Напомним, что ассоциация "Пищепром" Узбекистана, компания Coca-Cola Export Corporation и ROZ Trading Ltd создали Сoca-Cola Bottlers Uzbekistan. В 2004 году Госкомимущество передало долю "Узпищепрома" СП Muzimpex, контрольный пакет акций принадлежал швейцарской Zeromax.

Теги:
Приватизация, Coca-Cola, Узбекистан, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)



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