ЕБРР хочет в 2019 году закончить приватизацию Coca-Cola в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития планирует завершить сделку по продаже госактивов и привлечению стратегического инвестора в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам во вторник глава представительства ЕБРР в Узбекистане Алкис Дракинос, одна из целей – получение правительством Узбекистана справедливой цены за каждую акцию.

© Sputnik / Григорий Сысоев Узбекистан рассчитывает на инвестиции Coca-Cola

По его словам, правительство Узбекистана привлекло ЕБРР к приватизации СП после визита в Узбекистан президента банка Сумы Чакбарти в августе.

Европейский банк реконструкции развития надеется выступить в данном случае в качестве справедливого брокера и инвестора для этой операции в Узбекистане.

Напомним, что ассоциация "Пищепром" Узбекистана, компания Coca-Cola Export Corporation и ROZ Trading Ltd создали Сoca-Cola Bottlers Uzbekistan. В 2004 году Госкомимущество передало долю "Узпищепрома" СП Muzimpex, контрольный пакет акций принадлежал швейцарской Zeromax.