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Рабочий демонстрирует продукцию завода

В Каттакурганском районе построят цементный завод за 420 млн долларов

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Проект реализуется совместно с китайскими инвесторами.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Каттакурганском районе началось строительство завода по производству цемента. Стоимость проекта оценивается в 420 млн долларов. Здесь можно будет производить свыше 2 млн тонн белого и серого цемента в год, сообщает Podrobno.uz.

Генеральный директор китайской компании Gansu hengya cement Co LTD Чжай Ваньмин рассказал, что строительству предшествовало изучение запасов сырья для производства и других возможностей.

"Результат превысил наши ожидания, и мы решили вложить инвестиции в этот перспективный проект. Уверены, что завод будет выгодным для обеих сторон", — заявил Чжай Ваньмин.

Проект реализуют в два этапа. В 2018-2020 годах за счет инвестиций в размере 220 млн долларов возведут блок, который позволит производить 1,2 млн тонн цемента в год. Объект даст 300 рабочих мест. На втором этапе создадут еще 100 рабочих мест.

Ранее сообщалось о начале строительства двух цементных заводов — в Ангрене и Ахангаране. Второй станет крупнейшим в Центральной Азии.

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Теги:
Узбекистан, цемент



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